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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi

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Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda ruhsatsız işletildiği tespit edilen 35 kaçak kömür ocağını dinamitle patlatarak, imha etti.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini artırdı. Zonguldak Valiliği koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan, komandoların destek verdiği denetimde, 16 Ocak'ta tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, imha edildi. Denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, son 3 gün içinde tespit ettikleri 27 kaçak ocağı da dinamitlerle patlattı. Kömür çıkarmada kullanılan araç ve gereçler ise tutanak tutularak, TTK yetkililerine teslim edildi.

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