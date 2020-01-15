Zonguldak'ta 3 tapu memuruna rüşvet gözaltısı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaycuma Tapu Müdürlüğü'nde bazı memurların rüşvet karşılığı evrakta usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında memurlar S.A. (41), E.G. (42) ve B.B'yi (59) gözaltına aldı. Operasyonda, usulsüzlerde kullanıldığı değerlendirilen ajanda, 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet, flaş bellek, harddisk, dizüstü bilgisayar, borç senetleri, boş senetler, vekaletname, sözleşme fotokopileri ve tapu senetlerine el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.