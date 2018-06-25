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    Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası... İşte Zonguldak oy dağılımı

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Zonguldak seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Zonguldak seçim sonuçları.

    Zonguldak seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve sandıkların tamamı sayıldı. Zonguldak'ta yaşayan ve seçim günü oy kullanan vatandaşlar, şehirlerinde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: ZONGULDAK

    Toplam Sandık : 1.508
    Toplam Seçmen : 446.863
    Açılan Sandık : 1.494
    Açılan Sandık Oranı : % 99,07
    Kullanılan Oy : 388.609
    Geçerli Oy : 374.437
    Katılım Oranı : % 87,81

    Recep Tayyip Erdoğan : % 55,27 206.937
    Muharrem İnce : % 35,67 133.543
    Meral Akşener : % 7,05 26.395
    Temel Karamollaoğlu : % 1,19 4.473
    Selahattin Demirtaş : % 0,51 1.903
    Doğu Perinçek : % 0,32 1.186

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: ZONGULDAK

    Toplam Sandık : 1.508
    Toplam Seçmen : 446.863
    Açılan Sandık : 1.490
    Açılan Sandık Oranı : % 98,81
    Kullanılan Oy : 387.843
    Geçerli Oy : 373.347
    Katılım Oranı : % 87,9

    CUMHUR İTTİFAKI : % 56,78 211.974
    AK PARTİ : % 45,84 171.124
    MHP : % 10,94 40.850
    MİLLET İTTİFAKI : % 40,71 151.990
    CHP : % 31,01 115.770
    İYİ PARTİ : % 7,9 29.485
    SAADET PARTİSİ : % 1,8 6.735
    HDP : % 1,41 5.254
    VATAN PARTİSİ : % 0,39 1.471
    HÜDA PAR : % 0,21 794
    DİĞER : % 0,2 734

    ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: zonguldak oy dağılımı , secim2018 , son dakika , haberler
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