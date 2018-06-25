Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası... İşte Zonguldak oy dağılımı

Zonguldak seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Zonguldak'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Zonguldak seçim sonuçları.

Zonguldak seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve sandıkların tamamı sayıldı. Zonguldak'ta yaşayan ve seçim günü oy kullanan vatandaşlar, şehirlerinde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: ZONGULDAK Toplam Sandık : 1.508

Toplam Seçmen : 446.863

Açılan Sandık : 1.494

Açılan Sandık Oranı : % 99,07

Kullanılan Oy : 388.609

Geçerli Oy : 374.437

Katılım Oranı : % 87,81 Recep Tayyip Erdoğan : % 55,27 206.937

Muharrem İnce : % 35,67 133.543

Meral Akşener : % 7,05 26.395

Temel Karamollaoğlu : % 1,19 4.473

Selahattin Demirtaş : % 0,51 1.903

Doğu Perinçek : % 0,32 1.186 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: ZONGULDAK Toplam Sandık : 1.508

Toplam Seçmen : 446.863

Açılan Sandık : 1.490

Açılan Sandık Oranı : % 98,81

Kullanılan Oy : 387.843

Geçerli Oy : 373.347

Katılım Oranı : % 87,9 CUMHUR İTTİFAKI : % 56,78 211.974

AK PARTİ : % 45,84 171.124

MHP : % 10,94 40.850

MİLLET İTTİFAKI : % 40,71 151.990

CHP : % 31,01 115.770

İYİ PARTİ : % 7,9 29.485

SAADET PARTİSİ : % 1,8 6.735

HDP : % 1,41 5.254

VATAN PARTİSİ : % 0,39 1.471

HÜDA PAR : % 0,21 794

DİĞER : % 0,2 734 ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ