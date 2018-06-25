Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası... İşte Zonguldak oy dağılımı

Zonguldak seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve sandıkların tamamı sayıldı. Zonguldak'ta yaşayan ve seçim günü oy kullanan vatandaşlar, şehirlerinde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Zonguldak seçim sonuçları sorgulama sayfası.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: ZONGULDAK
Toplam Sandık : 1.508
Toplam Seçmen : 446.863
Açılan Sandık : 1.494
Açılan Sandık Oranı : % 99,07
Kullanılan Oy : 388.609
Geçerli Oy : 374.437
Katılım Oranı : % 87,81
Recep Tayyip Erdoğan : % 55,27 206.937
Muharrem İnce : % 35,67 133.543
Meral Akşener : % 7,05 26.395
Temel Karamollaoğlu : % 1,19 4.473
Selahattin Demirtaş : % 0,51 1.903
Doğu Perinçek : % 0,32 1.186
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: ZONGULDAK
Toplam Sandık : 1.508
Toplam Seçmen : 446.863
Açılan Sandık : 1.490
Açılan Sandık Oranı : % 98,81
Kullanılan Oy : 387.843
Geçerli Oy : 373.347
Katılım Oranı : % 87,9
CUMHUR İTTİFAKI : % 56,78 211.974
AK PARTİ : % 45,84 171.124
MHP : % 10,94 40.850
MİLLET İTTİFAKI : % 40,71 151.990
CHP : % 31,01 115.770
İYİ PARTİ : % 7,9 29.485
SAADET PARTİSİ : % 1,8 6.735
HDP : % 1,41 5.254
VATAN PARTİSİ : % 0,39 1.471
HÜDA PAR : % 0,21 794
DİĞER : % 0,2 734