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    Zonguldak onu arıyordu... Bulundu

    Gürkay GÜNDOĞAN/DHA-İHA
    06.04.2018 - 22:56 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta, yedinci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir (13), üç gün önce okula gittikten sonra ortadan kayboldu. Bozdemir arkadaşının anneannesinin evinde bulundu.

    Yeşilmahalle'de oturan Ahmet Bozdemir ile Gülay Bozdemir çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Teoman Papila Ortaokulu yedinci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir’in ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Gülay Bozdemir, kızının bulunması için yetkililerden destek istedi. Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Gülay Bozdemir, "Saat 13.00 gibi hastaneye giderken okulun önünden geçtim. Çocuğumu gördüm. Bana psikolojisinin bozuk olduğunu, okulda dışlandığını ve arkadaşlarının kendisiyle oynamak istemediğini söyledi. 'Annem ben seni çok seviyorum' diye sarıldı. 'Üzülme yavrum' dedim. Saat 20.30'a kadar bekledim. Gelmeyince karakola gittik. Üçüncü kez kayboldu. Herhangi bir tartışmamız olmadı. Arkadaş gibiydik. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi. 

    ARKADAŞININ ANNEANESİNİN EVİNDE BULUNDU

    Bozdemir, gece saatlerinde Merkez Tepebaşı Mahallesinde bir arkadaşının anneannesinin evinde ortaya çıktı. Arkadaşının anneannesi İstanbul’da olduğundan dolayı yaklaşık 2 gündür Tepebaşı Mahallesinde kaldı. Polis ekiplerinin başarılı arama çalışmasının ardından bulunan genç kız ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine getirildi.

    Etiketler: Zonguldak , kayıp çocuk , gazetehaberleri , gündem
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