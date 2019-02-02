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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Zonguldak Emniyet Müdürü paylaştı: Şok uygulamada şok mesajı gördük

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Zonguldak Emniyet Müdürü paylaştı: Şok uygulamada şok mesajı gördük

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri üzerilerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi yakalandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Ekibimiz gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. Şok uygulamada şok mesajı gördük" dedi. 

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 mahallede her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve ekibi çalışmaların yanı sıra uyuşturucu uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamada 3 şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, gazete kağıtlarına sarılmış şekilde yaklaşık 4 gram esrar buldu. Olayla ilgili 3 kişi 'uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak' suçundan gözaltına alındı. Gazete kağıtlarını açan polis ekipleri, kağıtların üzerinde “Zehir Silahı”, “Korkunç” ve “Ceza Mahkemesi” yazılarıyla karşılaştı.
 
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, üzerilerinde uyuşturucu madde yakalanan 3 kişiye, ‘Mesajı aldık’ diyerek cevap verdi. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

"Mesajı aldık! Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına; “zehir silahı” “korkunç” “asliye ceza mahkemesi” gibi yazıları gördük. Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz; uyuma gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti. Pazartesi akşamı 20.21 İncivez Mahallesi'ndeyiz!" 

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