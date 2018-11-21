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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.11.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

Zonguldak açıklarında 500 ton 'hamsi' avlandı

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Zonguldak açıklarında 500 ton 'hamsi' avlandı

Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar, limana yaklaşık 500 ton hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

Bu sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü hamsiyle de güldü.

Trabzon, Ordu, Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak açıklarına gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık 500 ton hamsi ile limana döndü. Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen tekneler, TIR'lara doldurdukları hamsileri İstanbul, Ankara, Konya gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi.

Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

BU SEZON HAMSİ BOL

Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şakir Oda, hamsiyi takip ederek Zonguldak'a kadar geldiklerini söyledi. Bu yıl hamsinin bol olacağını ifade eden Oda, şöyle konuştu:

Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

"Denizden çıkalı bir saat oldu hamsi. Gideceği yere de en fazla sabaha karşı varacak. Taze hamsiler. Yaklaşık 500 ton hamsi vardır. Palamutta bol oldu bu yıl. İnşallah hamsi de böyle gider. Balığı boşalttıktan sonra tekrar yola çıkacağız. Cide, İnebolu güzergahında avlanmaya devam edeceğiz."

Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Trabzon'dan sezona başlayan balıkçı teknesi kaptanı Ayhan Taşkın da, "Hamsi şu anda iyi gidiyor. Kayık başı en az bin kasa balık vardır diye düşünüyorum. Biraz tedirginlikle başladık sezona ama şu an iyi gidiyor. İnşallah bu devam eder. Türkiye'nin her yerine balıklarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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