Zöhre isminin anlamı nedir? Zöhre ne demek?

Mitolojide geçen Zöhre ismi Türkçe karşılığı olarak Zühre demektir. Aşk anlamına da gelen Zöhre kelimesi şiirlerde güzellik işareti olarak kullanılmıştır. İşte, Zöhre ne demek sorusunun cevabını merak edenler için bazı bilgiler.

ZÖHRE NE DEMEK?

Zöhre ismi şu anlamlara gelmektedir; Güneşe Yakınlık Bakımından İkinci Durumda Olan Gezegen, Venüs, Çolpan, Çobanyıldızı. Mec. Aşk İlahesi Mitolojide, şehvet, müzik ve aşkı temsil eder.