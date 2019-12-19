Zöhre isminin anlamı nedir? Zöhre ne demek?
Kız bebek bekleyen anne ve babalar çocuklarına isim bulma konusunda internette araştırma yapıyor. Özellikle anlamlı ve ilgi çeken adlardan olan Zöhre'nin ne demek olduğu ve sözlükteki karşılığı en fazla merak edilen konulardan. Peki, Zöhre isminin anlamı nedir? Zöhre ne demek? İşte, Zöhre isminin anlamı hakkında ayrıntılar.
Mitolojide geçen Zöhre ismi Türkçe karşılığı olarak Zühre demektir. Aşk anlamına da gelen Zöhre kelimesi şiirlerde güzellik işareti olarak kullanılmıştır. İşte, Zöhre ne demek sorusunun cevabını merak edenler için bazı bilgiler.
ZÖHRE NE DEMEK?
Zöhre ismi şu anlamlara gelmektedir; Güneşe Yakınlık Bakımından İkinci Durumda Olan Gezegen, Venüs, Çolpan, Çobanyıldızı. Mec. Aşk İlahesi Mitolojide, şehvet, müzik ve aşkı temsil eder.
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