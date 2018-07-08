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    Ziyareti öncesi ODTÜ’de dördüncü gözaltı

    ANKARA
    08.07.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    ODTÜ’deki mezuniyet töreninde açılan bir pankartta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada üç öğrenci gözaltına alınmıştı.

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, öğrencilerin gözaltına alınmalarına tepki göstermek ve öğrencilere destek için için dün saat 17.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği’ne gideceğini açıklamıştı. Ancak İnce, ziyaretini Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı (ÖTK) Özgür Mehmet Gür’ün gözaltına alınması sonrasında erteledi. İnce Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) saat 17.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği’nde ODTÜ’lü öğrencilerle buluşma etkinliğimiz ÖTK Başkanı’nın gözaltına alınması ve diğer gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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