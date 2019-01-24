Zirve davasında cezalar onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in öldürülmesi davasında beş sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9’ar ay hapis cezasını onadı.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Eylül 2016’da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker’i ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 30’ar yıl hapis ve ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan 9 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi sanıklara verilen mahkûmiyet kararlarını onadı. Daire, kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak.
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