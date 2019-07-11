Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 kişiye ağır müebbet
Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 45’i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada karar alındı. Buna göre 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin davanın duruşması Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada sanıkların son sözlerinin alındığını hatırlattıktan sonra heyetin kararını açıkladı. İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler, ’anayasal düzeni ihlal’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz’a da aynı suçtan “müebbet” hapis cezası verildi.
Daha önce ‘anayasal düzeni ihlal’den ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası alan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de ‘kasten adam öldürmek’ten müebbet hapis cezası aldı. Kırker, 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş’u yaralamaktan da 16 yıl hapse mahkum edildi. Sanık Harun Bulut ise aynı eylemden 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Emin Güner’in şehit edilmesinden sorumlu tutulan Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. ‘Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmek’ten Cem Uce, Ahmet Han Büyüksakallı, Mustafa Acar ve Oktay Culha 15 yıl, dönemin Okul Kurmay Başkanı eski albay Mehmet Sıddık Çoban 14 yıl 2 ay, Cihan Özmen, Mustafa Koçak, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek, Ensar Hüdai Sağkal, Ramazan Demirkol, Hasan Çelen, Harun Erken ve Orhan Kutlu 13 yıl 4 ay, dönemin Tümen İstihbarat Şube Müdürü sanık eski albay Muharrem Erdem ise 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Silahlı terör örgütüne üyelikten Levent Doğan’a 7 yıl 6 ay, İsmail Üzüm ve Emrah Şensoy’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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