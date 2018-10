Zırhlı Birlikler darbe davası

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, halen bu davada yargılanan 16 sanık hakkında, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit olmasına ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın bu davayla birleştirilmesiyle ilgili hazırlanan ek iddianame sanıklara okundu.

Mahkeme Başkanı, ek iddianameyi okuduktan sonra sanıklara diyeceklerini sordu. Sanıklar da savunma için süre istedi.



Daha sonra salondaki müştekilerden Necmettin Utuş ile Abdussamed Erdemir, şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Mütalaası sorulan iddia makamı, katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.



Sanıklardan Fatih Çubukçu, İsa Sancaklı, Ahmet Bican Kırker ve Süleyman Karaca, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen mağdurlar Necmettin Utuş ve Abdussamed Erdemir’in katılma taleplerinin kabulünü, savunmalarını hazırlaması için sanıklara iki hafta süre verilmesini kararlaştırdı.



Tanık beyanlarına başlandı



Daha sonra tanık beyanlarına geçen mahkeme, darbe girişiminin yaşandığı dönemde tank sürücüsü olan Uzman Çavuş M.E'yi dinledi. M.E, darbe girişimi akşamı 22.10-22.15 civarında takım komutanı astsubay Hulusi Yıldız'ın personelin ivedi mesaiye gelmesi emri kapsamında kendisini de mesaiye çağırdığını belirterek, kışlaya 23.10 gibi girdiğini ifade etti.



Giriş yaptıktan sonra Yıldız'ı tekrar aradığını, onun da bir tank alıp cephaneliğe gelmesini söylemesi üzerine tankla istenilen yere gittiğini anlatan M.E, burada asteğmen ya da teğmen rütbeli birinin, hangi mühimmat kullandığını sorduğunu, "105'lik" olduğunu belirtmesi sonrası bu mühimmatın olmadığını öğrendiğini kaydetti.



M.E, tankı geri çektiğini ve beklemeye başladığını dile getirerek, muhtemelen albay rütbeli birinin tankların hiçbir şekilde çıkmayacağına dair emir verdiğini ancak bu kişiyi tanımadığını belirtti.



Bu sırada çıkan arbedede rütbeli bu kişi tarafından havaya bir el ateş edildiğini aktaran M.E, tartışmadan sonra birkaç zırhlı personel taşıyıcının oradan ayrıldığını ifade etti. M.E, ardından da emir verilmesi üzerine tankları garajlar bölgesine götürdüklerini, sonra da yine istenmesi üzerine nizamiyedeki tankları çektiklerini dile getirdi.



M.E, tanklar garajlar bölgesine götürülürken de bir astsubayın mühimmat olup olmadığını görmek için tankları kontrol ettiğini aktardı.

Duruşmaya öğle arası verildi.