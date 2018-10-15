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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.10.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Zırhlı Birlikler darbe davası

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Zırhlı Birlikler darbe davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. 

Duruşmada, halen bu davada yargılanan 16 sanık hakkında, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit olmasına ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın bu davayla birleştirilmesiyle ilgili hazırlanan ek iddianame sanıklara okundu. 
Mahkeme Başkanı, ek iddianameyi okuduktan sonra sanıklara diyeceklerini sordu. Sanıklar da savunma için süre istedi. 

Daha sonra salondaki müştekilerden Necmettin Utuş ile Abdussamed Erdemir, şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. 
Mütalaası sorulan iddia makamı, katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. 

Sanıklardan Fatih Çubukçu, İsa Sancaklı, Ahmet Bican Kırker ve Süleyman Karaca, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. 
Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen mağdurlar Necmettin Utuş ve Abdussamed Erdemir’in katılma taleplerinin kabulünü, savunmalarını hazırlaması için sanıklara iki hafta süre verilmesini kararlaştırdı. 

Tanık beyanlarına başlandı 

Daha sonra tanık beyanlarına geçen mahkeme, darbe girişiminin yaşandığı dönemde tank sürücüsü olan Uzman Çavuş M.E'yi dinledi. M.E, darbe girişimi akşamı 22.10-22.15 civarında takım komutanı astsubay Hulusi Yıldız'ın personelin ivedi mesaiye gelmesi emri kapsamında kendisini de mesaiye çağırdığını belirterek, kışlaya 23.10 gibi girdiğini ifade etti. 

Giriş yaptıktan sonra Yıldız'ı tekrar aradığını, onun da bir tank alıp cephaneliğe gelmesini söylemesi üzerine tankla istenilen yere gittiğini anlatan M.E, burada asteğmen ya da teğmen rütbeli birinin, hangi mühimmat kullandığını sorduğunu, "105'lik" olduğunu belirtmesi sonrası bu mühimmatın olmadığını öğrendiğini kaydetti. 

M.E, tankı geri çektiğini ve beklemeye başladığını dile getirerek, muhtemelen albay rütbeli birinin tankların hiçbir şekilde çıkmayacağına dair emir verdiğini ancak bu kişiyi tanımadığını belirtti. 

Bu sırada çıkan arbedede rütbeli bu kişi tarafından havaya bir el ateş edildiğini aktaran M.E, tartışmadan sonra birkaç zırhlı personel taşıyıcının oradan ayrıldığını ifade etti. M.E, ardından da emir verilmesi üzerine tankları garajlar bölgesine götürdüklerini, sonra da yine istenmesi üzerine nizamiyedeki tankları çektiklerini dile getirdi. 

M.E, tanklar garajlar bölgesine götürülürken de bir astsubayın mühimmat olup olmadığını görmek için tankları kontrol ettiğini aktardı.
Duruşmaya öğle arası verildi. 

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