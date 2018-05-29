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    Zırhlı aracın 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasında 

    Felat BOZARSLAN (DHA)
    29.05.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla, Pakize Hazar’a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K.'nin (26) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Zırhlı aracın Hazar'a çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

    Lice'de 14 Haziran 2017 günü yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi'ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar'a zırhlı araç çarptı. Kazada, Hazar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü uzman çavuş S.K. (26), ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, uzman çavuş S.K.'nin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    ADLİ TIP SANIĞI, JANDARMA ÖLENİ KUSURLU BULMUŞTU

    İddianamede; olay günü şüphelinin park halindeki 21 JAA 079 plakalı zırhlı aracı hareket ettirince, önünden yürüyerek geçen Pakize Hazar’a çarptığı ifade edildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. Kazadan sonra Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kusur raporunda ise sanık S.K’nin kusursuz, Pakize Hazar’ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar ailesinin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Pakize Hazar’ın araç şoförü S.K.'nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, zırhlı araç sürücüsü S.K.'nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi. 

    SANIK UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

    İddianamenin Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından S.K.'nin yargılamasına 14 Şubat 2018 günü başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan sanık S.K.'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanığın, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Lice Jandarma Komutanlığı’ndan kazaya karışan zırhlı aracın dışarıyı gösteren kamerasının olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

    YOL, TRAFİĞE KAPALI DEĞİLDİ

    16 Şubat günü ifadesi alınan sanık S.K., araç hareket ettiği sırada Pakize Hazar'ı görmediğini belirterek, "Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana dur ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer, trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı. Suç işleme kastım ve kusurum yoktur. Ben de olaydan dolayı üzüntülüyüm" dedi. 

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Mahkemenin talebi üzerine olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan yaşlı kadın, PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar'a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüye elleriyle işaret ederek, içindekileri uyarmaya çalışıyor. Ancak araç, Pakize Hazar'ın üzerinden geçiyor.

    Davanın son celsesinde tanık olarak dinlenen Pakize Hazar'ın kardeşi Hasret Yaşarer (75), olay anında PTT şubesi civarındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğunu söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

    Zırhlı aracın 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasında

    Etiketler: Diyarbakır , gündem
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