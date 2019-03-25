Zirai don nedir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaman zaman hava durumu raporlarında zirai don uyarısında bulunuyor. Özellikle karasal bölgelerde zira don olayı sık görülür. Peki zirai don nedir?
Zirai don oalyında sıcaklığın gün içinde düşüşü genellikle öğleden sonra başlayıp, gece yarısından itibaren kritik seviyenin altına düşer. Düşüş gün doğumuna kadar devam eder.
DON OLAYI
Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır.
Yer yüzeyinin radyasyon ve kondüksiyon ile aşırı soğumasına neden olan olaylar donun oluşması için elverişli temel koşulları sağlarlar. Özellikle belirli bir yerin soğuk ve kuru bir polar hava kütlesi tarafından doldurulması, havanın açık ve sakin olması, atmosferin su buharı oranının düşük olması, karasal bir sıcaklık rejimi don için elverişli koşulları oluştururlar.
Don oluşumunda önemli faktörlerden biri de topografik yapıdır. Yükseklerde soğuyan ve ağırlaşan hava, yer yer çukur alanlarda toplanarak bu kısımların don tarafından etkilenmesine neden olur. Ş
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