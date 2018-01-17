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    Ziraat Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Ziraat Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Ziraat bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Ziraat Bankası 09:00-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    Ziraat Bankası, Türkiye'deki üç kamu bankasından birisidir. 1863'te Osmanlı Devleti döneminde Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir.

    Ziraat Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine,  modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek hizmet vermeye başlamıştır.

    30 Eylül 2017 itibariyle yurt içinde 1.779 şubesi bulunan banka, 18 ülkede 95 noktada faaliyet göstermektedir. Ayrıca 9. Uluslararası iştirak bankası, 23 yurt dışı şubesi ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmakta.

    Ziraat Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Ziraat Bankası Sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle Tatiline 12:30’da giren Ziraat Bankası 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:30’da mesai bitmektedir. Hafta sonu açık şube bulundurmama kararı almıştır. Ayrıca şubeler kapalı olduğunda ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da işlemlerinizi yapabilirsiniz.

    Ziraat Bankası Merkez Şubesi, Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:6 06107 Altındağ Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası Merkez şubesine 0 (312) 309-3170 numaralı telefon aracılığıyla veya 
    0 (312) 309 3064 faks numarası ile erişebilirsiniz.

    Etiketler: çalışma saatleri , adres , iletişim bilgileri , Ziraat Bank , gündem
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