Ziraat Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

Ziraat Bankası, Türkiye'deki üç kamu bankasından birisidir. 1863'te Osmanlı Devleti döneminde Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir.

15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine, modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek hizmet vermeye başlamıştır.

30 Eylül 2017 itibariyle yurt içinde 1.779 şubesi bulunan banka, 18 ülkede 95 noktada faaliyet göstermektedir. Ayrıca 9. Uluslararası iştirak bankası, 23 yurt dışı şubesi ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmakta.

Ziraat Bankası Sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle Tatiline 12:30’da giren Ziraat Bankası 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:30’da mesai bitmektedir. Hafta sonu açık şube bulundurmama kararı almıştır. Ayrıca şubeler kapalı olduğunda ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Merkez Şubesi, Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:6 06107 Altındağ Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası Merkez şubesine 0 (312) 309-3170 numaralı telefon aracılığıyla veya

0 (312) 309 3064 faks numarası ile erişebilirsiniz.