Ziraat Bankası 235 personel alıyor | Ziraat Bankası 235 personel alımı

Ziraat Bankası kendi bünyesindeki, Ziraat Katılım, Ziraat Yatırım, Ziraat Teknoloji ve Ziraat Portföy için Uzman Yardımcısı olarak 235 kişilik alım yapacak. Banka söz konusu alımlara başvuru için gerekli olan şartları ve diğer detayları da kendi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte, Ziraat Bankası 235 personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

Ziraat Bankası tarafından yayımlanan duyurulara göre; Ziraat Bankası İstanbul’da bulunan şubelerine 100 uzman Yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası bünyesine farklı iller için 80 Uzman Yardımcısı, Ziraat Portföy Yönetim ve Ziraat Yatırım İstanbul’daki şubelerine 15 uzman yardımcısı, Ziraat Teknoloji bünyesine İstanbul için 20 Yazılım Mühendisi, 10 İş Analisti ve 10 Yapı Sistem Mühendisi olmak üzere toplamda 235 personel alımı yapılacak.

Ziraat Bankası tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylar için başvurular 21 Haziran - 09 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacaktır.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankanın İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere; 100 Uzman Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Uzman Yardımcıları Türkiye’nin en köklü Bankacılık Okulu programına katıldıktan sonra göreve başlatılacaktır.

GENEL HUSUSLAR

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Çalışma ili İstanbul’dur.

Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 09:30’da gerçekleştirilecektir.

Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Bankası-Uzman Yardımcısı sınavına başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde öğleden sonra düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

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ZİRAAT FİNANS GRUBU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan Şirketlerimizden; Ziraat Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde çeşitli illerde 80, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ziraat Yatırım A.Ş. bünyesinde İstanbul’da 15, olmak üzere toplam 95 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Çalışma ili Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ziraat Yatırım A.Ş. için İstanbul, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. için ise 5. sayfada yer alan tabloda belirtilmiştir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 14:00’da, her Şirket için ortak tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.

Mülakat süreci başvurulan Şirket tarafından yürütülecektir.

Finans sınavı bazında aday, bu kapsamdaki Şirketlerden bir tanesini seçerek başvuru yapabilecektir.

Bu sınava başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde sabah düzenlenecek olan sınava da başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

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ZİRAAT FİNANS GRUBU ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş. İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak; 20 Yazılım Mühendisi, 10 İş Analisti ve 10 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere toplam 40 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Çalışma ili İstanbul’dur.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.

Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.

Mülakat süreci ilgili Şirket tarafından yürütülecektir.

Ziraat Teknoloji A.Ş. sınavına başvuran bir aday, şartları taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde sabah oturumunda düzenlenecek olan sınava da başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

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