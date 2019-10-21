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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
21.10.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Zindashti’nin kızının öldürülmesi davasında ölen sanık hakkında dava düştü, diğer 9 sanık beraat etti

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Zindashti’nin kızının öldürülmesi davasında ölen sanık hakkında dava düştü, diğer 9 sanık beraat etti

BÜYÜKÇEKMECE’de 2014 yılında Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti(21) ve şoförü Devrim Öztunç’un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Firari sanık olarak aranırken Bağdat Caddesi’nde 7 Nisan 2019’da öldürülen İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer 9 sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına başka suçtan hükümlü Orhan Ünğan ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Sanıklardan Orhan Ünğan, "Ben merhamet değil, adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da olayla uzaktan yakında bir ilgililerinin olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN SANIK HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Davaya yaklaşık bir saat ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, firari sanık olarak aranırken Bağdat Caddesi’nde 7 Nisan 2019’da öldürülen İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşmesine karar verdi.

ÜNĞAN DA BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan Ünğan’ın "Kasten 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirme" suçundan yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Ünğan’ın "yurtdışına çıkış yasağı" ve "ikametine en yakın karakolda imza atma" şeklindeki adli kontrol kararlarının hükümle birlikte kaldırılmasına da hükmetti.

8 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti yine diğer 8 sanığın da, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 223/2-e yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle "2 kez kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Mahkeme heyeti bazı sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının hükümle birlikte kaldırılmasını da kararlaştırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

İddianamede Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari’nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30’ar yıldan 40’ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyordu. Orhan Ünğan ve hayatını kaybeden İlhan Ünğan’ın "tasarlayarak 2 kişiyi öldürme" suçuna azmettirmek suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu. Orhan Ünğan daha önce 3 kez tahliyesine karar verilmiş, itiraz üzerine tutuklanmıştı. Orhan Ünğan 11 Ekim 2019’da tekrar tahliyesine karar verilmişti. Ancak Sanık Ünğan’ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

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