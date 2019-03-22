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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.03.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Zincirli dehşet... Karısını vahşice öldürdü

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Zincirli dehşet... Karısını vahşice öldürdü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 1 çocuk babası Ercan Ö. (49), iddiaya göre iş yerinin tapusu için tartıştığı eşi Zeynep Ö.’yü (45) zincirle boğarak öldürdü. Daha sonra sağlık ekiplerini arayan Ercan Ö., yardım istedi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Efeler Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde cıvata satılan iş yerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Ö., Ercan Ö.’nün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Ö., iddiaya göre iş yerini boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Ö.’nün üzerine yaptı. Ancak boşanma aşamasına gelindiği için iş yerini eşinden geri istedi. Zeynep Ö.’den olumsuz yanıt vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu
daha fazla video için

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre ikili birbirine bıçakla saldırdı. İki tarafta ellerinden yaralanırken, Ercan Ö., eline aldığı zinciri Zeynep Ö.’nün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Ö., yere yığıldı.

Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroldeÿZeynep Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu. Zeynep Ö.’nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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