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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL (DHA)
29.08.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Zincirleme kaza! E-5'te ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 2 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 8 otomobil birbirine girerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, polis gelmeden olay yerinden kaçarken, alkolmetreye üflemek istemeyen bir sürücü ile polis arasında önce tartışma sonra da kovalamaca yaşandı.

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  • E-5 savaş alanına döndü
  • E-5 savaş alanına döndü
  • E-5 savaş alanına döndü
  • E-5 savaş alanına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

D-100 trafiğini kilitleyen kaza Denizköşkler İSKİ mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine giden 34 EA 2052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 59 PC 482 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 59 PC 482 plakalı otomobilin sürücüsü araçtan yola fırlayıp ağır yaralandı.

Önlerinde meydana gelen kazayı gören 34 TAZ 65 plakalı taksi şoförü ile 34 NF 30 58 plakalı otomobilin sürücüleri de ani fren yapınca araçlar birbirine vurdu. İlk kazada 1 kişi yaralanırken kazaya sebebiyet verdiği belirtilen 34 EA 2052 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola fırlayan yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

50 METRE ARAYLA İKİNCİ KAZA

Polisin, ilk kazaya müdahalesi ve yolu açma çalışmaları sırasında yaklaşık 50 metre geride ikinci bir kaza daha oldu. Yola akan yağdan kayan 34 LS 6178 plakalı otomobil ile 34 ZS 7501 plakalı otomobil birbirine çarptı. Kaza sonrası ani frene rağmen duramayan iki otomobil de kazaya karıştı. Kazada 34 ZS 7501 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastane kaldırdı.

Toplamda 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazalarda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ, KAÇTI

Polis ekiplerinin başka bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla güvenlik önlemlerini arttırdığı yolda, belediye ekipleri de yoldaki yağa kumla önlem alındı. Polisin, kazaya karışan sürücülerle ilgili işlem yaptığı sırada bir kişi, kazaya karışan otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemek istemedi. Bunun üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu bir anda kaçmaya başlayan sürücü ile trafik polisleri arasında kovalamaca başladı. Yakalanmamak için yolun karşısına geçen sürücü, yine de polisten kurtulamadı. 

Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından, D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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