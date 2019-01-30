Zincirini kopardı dehşet saçtı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde camiye giderken, zincirini koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan iki vatandaş tedavi altına alındı
Akrabalarını ziyarete gelen Y.T. (36) ve H.İ.T. (33) akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giderken, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı.
Y.T. ve H.İ.T'yi çeşitli yerlerinden yaralayan köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Veteriner hekime götürülen Kangal köpeği, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Polis, şikayet üzerine köpeğin sahibinin ifadesine başvurarak tutanak tuttu.
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