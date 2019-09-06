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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
06.09.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Zimmetle 6 milyon lira geçirdi! Mahkemede bunları söyledi: 'Eğer tahliye olursam...'

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Zimmetle 6 milyon lira geçirdi! Mahkemede bunları söyledi: 'Eğer tahliye olursam...'

Eskişehir 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kardeşiyle birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tahliyesini isteyen Dilber, "Doğal olarak az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski icra müdürü Sedat Dilber, kardeşi İmdat Dilber (42) ve tutuksuz yargılanan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber (36) ile avukatlar katıldı.

Hakkında 'zimmet' suçundan dava açılan Sedat Dilber, duruşmada tahliyesini talep ederken, “Yaptığım hatanın savunulacak bir tarafı yok. Yaptıklarımdan pişmanım.

Doğal olarak az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim” dedi. Sanık Sedat Dilber’in tutuklu kardeşi İmdat Dilber de tahliyesini isterken, mahkeme iki kardeşin de tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY NEYDİ?

Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber, yılbaşında yapılacak denetimlerden önce geçen Aralık ayında firar ederek ortadan kayboldu. Bir yakınını avukata gönderen Dilber, zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber’in İstanbul’da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi.

‘Zimmet’ soruşturması kapsamında Eskişehir ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar’daki eve baskın yaptı.

Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile İmdat Dilber tutuklandı, Hasan Hüseyin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanık Sedat Dilber hakkında Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘zimmet’ suçundan, kardeşleri hakkında da ‘suça yardım etmek’ suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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