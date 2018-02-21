Zimmet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Personel görev yeri ve zimmet durumu

T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait olan zimmet sorgulama sayfasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık personeli, doktor ve diğer tüm personelin görev yeri sorgulama sayfası ve zimmet durumu sorgulama sayfalarının birleştirilerek personellerin bilgilerine daha kolay erişim sağlayabilmelerini ve tek bir sayfa üzerinde sorgulama yaparak görev yeri ve zimmet bilgilerine ulaşabilmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Bu sorgulama ekranı T.C. Sağlık Bakanlığı, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) yazılım birimi tarafından yeni hali ile geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı personeli iseniz ve bu sayfaya giriş yaparken kimlik bilgileri hatası alıyorsanız; Bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüp nüfus bilgilerinizi ÇKYS üzerinden kimlik bilgileri ekranından NVİ güncelle butonu ile güncelleme işlemi yapılmasını isteyiniz ve sisteme girmeyi sonra tekrar deneyiniz.

ZİMMET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ