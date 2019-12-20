Zillet ne demek? Zillet nedir? Zillet TDK kelime anlamı
Günlük hayatta kullanılan zillet kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zaman zaman televizyonda da zillet kelimesini duyanlar bu kelimenin Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımını araştırıyor. Peki, zillet ne demek? Zillet nedir? Zillet TDK kelime anlamı
Zillet, toplum içinde oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Kelimenin TDK'deki karşılığı halk arasında tam olarak bilinmese de oldukça yaygın kullanılır. Kelimenin anlamı bağlamdan hareketle kabul görmektedir. Peki, zillet ne demek?
Zillet Ne Demek?
Zillet, kelime anlamı olarak hor görülüş demektir. Kişinin kendisini küçük görmesi, çevresindeki tüm insanları kendinden üstün görmesi halidir. Kelime anlamı olarak zillet, kendinden üstün ya da zayıf herkesi üstün görerek onların elini öpmektir. El etek öpen kişiler aynı zamanda bunu menfaatleri için yapmaktadır.
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