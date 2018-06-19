'Zillet ittifakı öne çıkarsa işgal girişimi yeniden zemin bulacak'

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ TOPLANMIŞ

“İlhamımız 19 Mayıs 1919 Samsun ruhudur. İffetimiz milli istiklaldir. Kalkıyorlar, 19 Mayıs’la hesaplaşmak, 29 Ekim’den intikam almak için sıraya girip ittifak kuruyorlar, nifak kusuyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet’in altını dinamitlemekle uğraşıyor. Biz bağımsızlık diyoruz, zillet ittifakı tutsaklığa hizmet ediyor.



BUNLARDAN ASLA ADAM OLMAZ

Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. FETÖ, HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’ncü Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bunun yanında, TBMM’de güçlü bir şekilde MHP yerini alacaktır. 15 Temmuz’da vatan parçalanıyordu, tıpkı 1919’da olduğu gibi. 19 Mayıs 1919’dan öç alınacaktı. Yeni sisteme karşı çıkanlar, bit pazarında bezirganlık yapanlardır. CHP’ye kulak verilirse, hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal. Mustafa Kemal’in kemiklerini sızlatan CHP, kriz ve kaosa oynuyor.



BİZ MUSTAFA KEMAL’İZ

24 Haziran’da olur da zillet ittifakı öne çıkar, birisi hasbelkader ikinci tura kalırsa FETÖ’nün 15 Temmuz’da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeniden tutunacak bir zemin bulacaktır. Biz 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’iz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 29 Ekim 1923’ün tamamlayıcı hamlesi olarak tarihle örtüşecektir. Hainler sinecek, Türk düşmanları felç geçirecektir.”