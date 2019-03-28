Zillet ittifakı beşinci kol faaliyeti yapıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’da yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Cumhur İttifakı birliğin, dirliğin, kardeşliğin, sağduyunun temsilcisidir. Sevdamız Türkiye’dir, hedefimiz Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız, vahşi hesaplara, bir imzayla Kudüs’e, Golan Tepeleri’ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.
BEŞ HARFTEN OLUŞAN ÇETE
İsimleri beş harften oluşan zillet çetesi Cumhur İttifakı’ndan elbette hazzetmez. Ancak tehdit ne kadar fazla olursa olsun, Cumhur İttifakı alayını devirecektir.
Kim kiminle yürüyor görüyorsunuz, hatta ibretle izliyorsunuz. CHP-İP-SP; HDP’yle yan yana, PKK’yla, FETÖ’yle yanak yanağıdır. Kandil’de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktır. Zehir altın kâsede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar.
Atatürk’ün partisi, HDP’den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil’i, diğeriyle Pensilvanya’yı kolluyor. PKK, CHP’yi ele geçirmiş, İP’e yuvalanmış, SP’ye nüfuz etmiştir. PKK’lı teröristler, CHP, İP ve SP üzerinden belediyelere sızmayı amaçlıyor. Zillet ittifakı ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yapıyor. Sözde Kürdistan’da kazanmaktan bahsedenler CHP’yi ipotek altına almış, İP’i uzaktan kumanda edecek seviyeye çoktan ulaşmıştır. Bu nedenle zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye’nin karşı cephesidir.
Hiç kimseyi kökeninden, yöresinden, anasının dilinden dolayı sakıncalı görmüyoruz. Biz CHP gibi teröristlerle siyasi gelecek görmeyiz. Biz İP gibi HDP’ye boyun eğmeyiz. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır, parçamızdır, ta kendimizdir. HDP bölücüdür, PKK canidir, YPG katildir, CHP zillettir, İP hezimettir, Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlarla yolu asla kesişmeyecektir.”
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