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     Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu…

    DHA
    09.03.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli B.A. isimli kıza birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılan 63 yaşındaki tüpçü Hidayet Kaya, 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

    Yunusemre ilçesinde yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli B.A.'ya birçok kez cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tüpçü Hidayet Kaya hakkında, Manisa 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. 'Zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçundan yargılanan Kaya, son savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü, geçirdiği kalp ameliyatından sonra cinsel yönden sağlıklı bir insan olmadığını iddia etti. Hidayet Kaya, "5 yıl önce kalp ameliyatı oldum. Ondan sonra tansiyon, şeker gibi başka rahatsızlıklar eklendi. Bu nedenlerle zaten ben 5 yıldır cinsel yönden sağlıklı bir insan değilim. Bu tarzda bir hissiyatım artık yok. Bana kumpas kuruldu. Ben kumpasın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedİ.

    Sanık avukatının talebi üzerine, zihinsel engelli B.A.'nın ifadesinin güvenirliliğinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenilen rapor da duruşmada okundu. Hastaneden gönderilen raporda, mağdurun verdiği ifadelere itimat edilebileceği bildirildi.

    11 YIL 3 AY CEZA ALDI

    Yapılan yargılamanın ardından hâkim, Hidayet Kaya'nın 'Zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu, aynı suçu birden fazla kere aynı mağdura karşı işlediğinin anlaşıldığını belirterek, 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    'CEZAYI AZ BULDUK, İTİRAZ ETTİK'

    Kararla ilgili açıklama yapan baba E.A., verilen cezanın az olduğunu, artırılması için itirazda bulunduklarını belirtti. Baba E.A. "Tahliye edilmemesi bizi sevindirirken, 11 yıl 3 ay ceza almasına üzüldük. Biz daha çok ceza almasını bekliyorduk. Cezanın yükseltilmesi için avukatımız aracılığıyla karara itiraz ettik" diye konuştu.

     

    Etiketler: zihinsel engelli , cinsel istismar , hapis cezası , tüpçü , Mahkeme kararı , gündem
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