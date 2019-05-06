‘Zihinsel engelli değil üniversite öğrencisiyim’
AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kullandığını öne sürdüğü ‘zihinsel engelli’ seçmenlerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itiraz üzerine hakkında ‘vesayet davası’ açılanlardan biri de Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Evrim Can Karabağ oldu.
Karabağ’ın ‘akıl sağlığının yerinde olup olmadığına’ karar verilmek üzere hastaneye gönderileceği belirtildi. Baba Memet Karabağ, “Oğlum uluslararası ilişkiler son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda sporcu ve rap’çi. Şirketimin de yöneticisi. Şimdi zihinsel engelli olduğu yönünde şüphe olduğu ile ilgili dava açılmış. Kim şüphe etmiş, neye göre etmiş” diye sordu. Evrim Can Karabağ ise “Zihinsel engelli değilim, üniversite öğrencisiyim. Adli Tıp’a gidip ‘deli’ olmadığımı ispat etmemi istiyorlar” dedi. Avukat Hasan Gürbüz de “Davanın düşmesini talep edeceğiz. Akıl sağlığı yerinde bir kişi için ‘sağlam’ raporu neden alalım” diye açıklama yaptı.
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