Zift dolu çukura düşen köpek öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZift dolu çukura düşen köpek öldü
GeriGündem Zift dolu çukura düşen köpek öldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
18.07.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

Zift dolu çukura düşen köpek öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zift dolu çukura düşen köpek öldü

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, daha önce moloz dökülen alanda zift dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Köpek, bakım evinde yapılan müdahaleye rağmen öldü.

İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi’nde daha önce moloz döküm alanı olarak kullanılan bölgede dolaşan sokak köpeği, ağzına kadar ziftle dolu çukurda mahsur kaldı. Kurtulmaya çalışırken boynuna kadar zifte batan köpeği gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve Bandırma Belediyesi Geçici Bakım Evi ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ziftin üzerine koydukları tahta parçalarına basarak ulaştıkları köpeği ziftin içinden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan sokak köpeği, Bandırma Belediyesi Geçici Bakım Evi’ne götürüldü. Köpek, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Bakım evi görevlisi, köpeğin üzerindeki zifti gaz yağı ile çıkarıp hayvanı tıraş etmek istediklerini anlatarak şöyle dedi:

"Katılaşan zift, hayvanın göğüs kafesine baskı yaparak nefes almasını zorlaştırdı. Biz hemen ilk müdahaleyi yaptık. Tıraş bıçağı ile hayvanı tıraş etmek istedik. Ancak hayvanın üzerindeki ziftin katılaşması nedeniyle bıçak kırıldı. Yoğun sıcak zift, hayvanda hipetermi gelişmesine de yol açtı. Sıcak olan ve hızlıca donan zift ölüme neden oldu."

Köpeğin ölümüne yol açan ziftin, söz konusu alana önlem alınmadan dökülmesi tepki çekerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zift dolu çukura düşen köpek öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zift dolu çukura düşen köpek öldü

Son dakika: Tekne faciasından kurtarılanlar Mersin'e getirildi

Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Tatilciler neye uğradığına şaşırdı! 5 yıldızlı otelde panik