Zeytinburnu'ndaki o davaya devam edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZeytinburnu'ndaki o davaya devam edildi
GeriGündem Zeytinburnu'ndaki o davaya devam edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
23.11.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Zeytinburnu'ndaki o davaya devam edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeytinburnu'ndaki o davaya devam edildi

Zeytinburnu'ndaki bir ambalaj atölyesinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhlis Bakırtaş, Hüseyin Şakar, Faruk Kondova ve Bülent Kalaycı ile bazı müştekiler ve avukatları katıldı. 

Mahkeme Başkanı Mustafa Kemal Kızılelma, bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti. Buna göre, Makine Yüksek Mühendisi Dr. Haldun Turan, Adli Tıp Uzmanı Kimya Mühendisi Abdülkadir Alkaç, İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ekrem Gülpınar, Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Hanzade Açma ve Kimya Yüksek Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Ulvi Avcıata tarafından oluşturan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, dava konusu olay hatırlatılarak, olayla ilgili tespitlere yer verildi. 

Raporda, patlama meydana gelen dükkanda ağırlıklı olarak NPE/FOAM ticari isimli polietilen köpük malzeme, poliüretan köpük, plastik esaslı ambalaj malzemeleri, karton kutu, ped tabak, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, koli bandı gibi eşyaların depolandığı ve satıldığı, bunların imalatının yapılmadığı belirtildi. 

Keşif raporlarında olay yerinde bulunduğu belirtilen piknik tüpünün tam dolu olması ve tamamının boşalması durumunda bile bu büyüklükte bir patlamaya neden olamayacağı ifade edilen raporda, üretim yapılmaması nedeniyle elektrik yüklenmesi ve kontağı ya da toz birikmesi oluşamayacağı anlatıldı. 
Raporda, patlamanın, firmanın depoladığı plastik esaslı malzemelerin ortama saldıkları gazlardan kaynaklandığı vurgulandı. 

"RUHSATSIZ İŞ YERİNİN RUHSAT BAŞVURUSU DA YOK" 

Ruhsatsız olduğu dosyadaki evraklardan belirlenen iş yerinin aynı zamanda ruhsat başvurusu da bulunmadığı gibi, belediyenin ruhsatsız iş yerinde herhangi bir denetleme yapmadığı ifade edilen raporda, İş Teftiş Kurulu Müfettiş raporuna göre de, alandaki uygunsuzluklar nedeniyle yerin depolamaya uygun olmadığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da yeterli şartları taşımadığına değinildi. 

Raporun sonuç bölümünde, olayın yasalara göre iş kazası olduğu belirtilerek, "Taksirli eylem ile meydana gelen olay, öngörülebilir-önlenebilir. Olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsuru yoktur." ifadesine yer verildi. 

"İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ KUSURLU" 

Sanıklardan Faruk Kondova'nın iş yerinin fiiliyatta asıl sahibi olduğu ancak iş yerini, özel hayatındaki sorunlar nedeniyle sanık Bülent Kalaycı'nın üzerine açtığı hatırlatılan raporda, Kondova için "Depoda bulundurulan maddeler yönünden risk değerlendirmesi yapılmasını ve olası risklerle, alınacak tedbirlerin belirlenmesini, depoya uygun ve yeterli havalandırma tesisatının yapılmasını, depo ortamında olası gaz birikmelerini önleyecek tedbirlerin alınmasını, malzemelerin güvenlikli bir biçimde ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formalarında belirtilen şartlara uygun olarak depolanmasını, elektrik tesisatının exproof hale getirilmesini, iş yerinin işe uygun ruhsatlandırılmasını sağlaması gerekirdi." denildi. 

Kondova'nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği ile Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Yönetmeliğine riayet etmediği belirtilen raporda, sanığın olayın meydana gelmesinde asli derece kusurlu olduğu kaydedildi. 

"SANIK KALAYCI VE ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ YETKİLİSİ TALİ KUSURLU" 

Raporda, sanık Bülent Kalaycı'nın sahibi olmamasına rağmen, iş yerinin sorumluluğunu üzerine alan kişi olduğu belirtilerek, bu sanığın da Kondova gibi gerekli tedbirleri almadığı, ancak tali derecede kusurlu olduğu bildirildi. 

Hakkında dava açılmayan ve ismi bilinmeyen Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilisinin de, iş yerinin ruhsatsız bir şekilde çalıştırılmasına izin vermemesi, denetim ve gözetim yapılmasını sağlaması gerektiği anlatılarak, "Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilisi, kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğine riayet etmediğinden, bu olayın meydana gelmesinde tali derecede kusurludur." ifadesine yer verildi. 

ÖLEN İŞÇİLERE KUSUR BULUNMADI 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nda zabıta memurları sanıklar Muhlis Bakırtaş, Hüseyin Şakar ve İbrahim Çoban'ın, Asama şirketinin yetkilisi sanık İbrahim Kuranoğlu'nun ve iş yerini kiraya veren sanık Melahat Akıllı'nın görev ve sorumlulukları gereği alabilecekleri bir tedbir bulunmadığından olayın meydana gelmesinde kusurları olmadığı vurgulandı. 

Olayda yaşamını yitiren işçiler Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler ile iş yerine malzeme almaya gelen kazazede müteveffa Eda Can'ın, alabilecekleri bir tedbir ve aykırı davranışları olmadığından bu olayın meydana gelmesinde kusurları bulunmadığı kaydedildi.

Kondova'nın avukatı: "Kimya mühendisi bilirkişilerin rapora bir katkısı yok" 

Duruşmada, sanık Faruk Kondova'nın avukatı Aykut Bayrakçı, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Rapor 6 günde yazıldı. Hangi gün bir araya geldiler? Bu da muammadır. Kimya mühendisi bilirkişilerin rapora bir katkısı yoktur. Dosyanın Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini talep ediyoruz." dedi. 
Müdahil avukatlarından Neşet Açıkgöz de, rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini dile getirerek, "Belediyenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekir." ifadelerini kullandı.
 
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunması için müdahil avukatı Şule Doğan'a süre vererek, duruşmayı erteledi. 

İddianameden 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 12 Temmuz'da ambalaj atölyesinde meydana gelen patlamada işçiler Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler ile müşteri Eda Can'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. 

İddianamede, iş yerinde “Maxi Ambalaj” isimli kuruluşun faaliyet gösterdiği, ticaret sicilinde İzonak Ambalaj Tekstil Paz. Nak. İnş. San. Ticaret LTD. adıyla kayıtlı olduğu ve ruhsatsız çalışıldığı ifade edilerek, “Kayıtlarda iş yerinin şüpheli Bülent Kalaycı adına olduğu, ancak esasen firmanın Faruk Kandova'ya ait olup, fiilen de bu kişinin işlettiği anlaşılmıştır.” denildi. 

Otopsi raporuna göre Eda Can'ın ölümünün yanık ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler'in ise karbonmonoksit zehirlenmesi ve dumandan boğulma sonucu öldüklerinin anlatıldığı iddianamede, binanın kullanım hakkı sahibi olan şüpheli Melahat Akıllı ve patlamanın olduğu iş yerine "foam" isimli ambalaj malzemesini satan iş yeri yetkilisi şüpheli İbrahim Kuraloğlu hakkında da kamu davası açılması yoluna gidildiği kaydedildi. 

İddianamede, şüpheliler Bülent Kalaycı, Faruk Kandova, Melahat Akıllı ve İbrahim Kuraloğlu hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Duruşma aşamasında hazırlanan ek iddianamede, zabıta müdürü Mühlis Bakırtaş ile zabıta memurları Hüseyin Şakar ve İbrahim Çoban hakkında, ruhsatsız iş yerinin tespit edilmediği ve iş yerini denetlemedikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belirtilerek, 3 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'daki bir kreşte akılalmaz işkence 

Bir kavuşma hikâyesi: Suriye’deki savaşta ağır yaralandı, Türkiye’de hayatı kurtarıldı

Facia anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çarpıcı sözler: Biz ne gerekiyorsa yaparız