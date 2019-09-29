Zeytinburnu'nda korkunç cinayet! Tabancayla kapısına dayanan arkadaşını bıçakla öldürdü
İSTANBUL Zeytinburnu'nda gece alkol alırken kavga ettiği arkadaşı Ruhi Polat’ın kapısına sabah tabancayla dayanan Levent Taş, iki el ateş edip vuramadığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkalı Levent Taş aynı semtte oturduğu arkadaşı Ruhi Polat’la birlikte önceki gece alkollü bir mekana gitti. İkili arasında burada kavga çıktı. Araya giren mekandakiler ikiliyi ayrı ayrı evlerine gönderdi. Ancak ikili gece boyu birbirlerine telefonla mesaj atarak kavgaya devam etti. Levent Taş dün saat 09.00 sıralarında ruhsatsız tabancasını yanına alarak Ruhi Polat’ın Yeşiltepe Mahallesi, 24 Aralık Sokak’taki evinin önüne gitti. Ruhi Polat da evden bıçak alarak aşağı indi.
Levent Taş iki el ateş edip vuramadığı Ruhi Polat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ruhi Polat elinde bıçakla polislerin gelmesini bekledi.
Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde Levent Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ruhi Polat gözaltına alındı. Ruhi Polat verdiği ifadede, cinayeti kendisini korumak için işlediğini söyledi.
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