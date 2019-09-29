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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda korkunç cinayet! Tabancayla kapısına dayanan arkadaşını bıçakla öldürdü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İSTANBUL Zeytinburnu'nda gece alkol alırken kavga ettiği arkadaşı Ruhi Polat’ın kapısına sabah tabancayla dayanan Levent Taş, iki el ateş edip vuramadığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkalı Levent Taş aynı semtte oturduğu arkadaşı Ruhi Polat’la birlikte önceki gece alkollü bir mekana gitti. İkili arasında burada kavga çıktı. Araya giren mekandakiler ikiliyi ayrı ayrı evlerine gönderdi. Ancak ikili gece boyu birbirlerine telefonla mesaj atarak kavgaya devam etti. Levent Taş dün saat 09.00 sıralarında ruhsatsız tabancasını yanına alarak Ruhi Polat’ın Yeşiltepe Mahallesi, 24 Aralık Sokak’taki evinin önüne gitti. Ruhi Polat da evden bıçak alarak aşağı indi.

Levent Taş iki el ateş edip vuramadığı Ruhi Polat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ruhi Polat elinde bıçakla polislerin gelmesini bekledi.

Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde Levent Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ruhi Polat gözaltına alındı. Ruhi Polat verdiği ifadede, cinayeti kendisini korumak için işlediğini söyledi.

Zeytinburnu'nda derbi cinayetiİstanbul'da Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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