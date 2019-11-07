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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
07.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda kâbus evi!

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ZEYTİNBURNU'ndaki aile içinde çıkan kavgada silahını çeken kişi, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı.

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  • Zeytinburnunda kavga: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu
  • Zeytinburnunda kavga: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu
  • Zeytinburnunda kavga: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu
  • Zeytinburnunda kavga: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu
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Olay saat 07.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre damat aile apartmanını üzerine geçirdi. Bu yüzden bir süredir bir süredir aile arasında tartışma yaşıyordu.

Sabah saatlerinde tartışma tekrar başladı.

Mustafa Meriç Nursavaş silahını çekerek oğlu Ayhan Nursavaş'ı karnından, damadı Rami Altan'ı bacağından, eşi Fikriye Nursavaş'ı ise elinden silahla yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Nursavaş'ı silahıyla birlikte yakaladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş'ı hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar bina önünde ambulans beklediler. Kan kaybeden ve hafif şekilde yaralanan anne Nursavaş ve damat Altan gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esnaf Davut Şahin sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavganın dairenin tapusu yüzünden olduğunu söyledi.

5-6 el silah sesi duyduğunu ifade eden Şahin, "Daireyi  damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

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