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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
25.03.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Yer Zeytinburnu sahili... Dev vinç onun için kuruldu!

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Yer Zeytinburnu sahili... Dev vinç onun için kuruldu!

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üstüne vinç kuruldu. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, geminin sökülme işlemlerinde gelinen son durum havadan görüntülendi.

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  • Hayalet Gemi Bereketi sökmek için dev vinç kuruldu
  • Hayalet Gemi Bereketi sökmek için dev vinç kuruldu
  • Hayalet Gemi Bereketi sökmek için dev vinç kuruldu
  • Hayalet Gemi Bereketi sökmek için dev vinç kuruldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler teker teker sökülme işlemleri devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan"Bereket " adlı gemi söküm işlemleri için deniz üzerin vinç kuruldu. Kaptan köşkü deniz üzerinde kalan geminin sökülme çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin burnunda büyük bir metal yığının halatlar ile vinçin bulunduğu platforma bağlandığı gözüküyor. Ayrıca geminin deniz üzerinde kalan kısmında ise karabatakların yuvası haline geldi. Geminin söküm işlemleri yapılırken zaman zaman etrafına dubalarla sarıldığı görülüyor. İstanbul Zeytinburnu açıklarında 2017 yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.

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