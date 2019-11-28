Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu'nda elektrikler ne zaman gelir?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu, günün araştırılan konuları arasında yer aldı. Bölgede ikamet eden ya da çalışan vatandaşların araştırdığı Zeytinburnu elektrik kesintisi, 18.00'a kadar devam edecek. İşte, kesinti yapılan sokak ve mahalleler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- TELSİZ Mh., ÇİĞDEM Sk., KARANFİL Sk., LEYLAK Sk., MANOLYA Sk., NERGİS Sk., ZAMBAK Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., BALIKLI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31564-1907)

- SEYİTNİZAM Mh., G/20 Sk., G/19 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., MEVLANA Cd., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-10:15 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31630-1668)

- SANCAKTEPE Mh., 4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30727-18545)



- FERHATPAŞA Mh., ÇATALCA YOLU Cd., ÇAĞLAYAN EGE Sk., HACI HAMDİBEY Sk., ZİYA ALTINOĞLU Sk., NATO Sk., ALİÇAVUŞ Sk., ARİF NİHAT Sk., GAMZE Sk., GÜLBAHÇE Sk., GÖRGÜLÜ Sk., DEMİRBAĞ Sk., DERUNİ Sk., AYAZ Sk., OBA Sk., ŞÖHRET Sk., VİLDAN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31234-23060 23680 23623 23430)



- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31232-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)



- İNÖNÜ Mh., 2.ÇİMEN Sk., 1.GÜR Sk., 1.ENFES Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31235-11529)



- YUNUS EMRE Mh., 1405/6. Sk., 1405/7. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31249-28622 tm)



- HÜSEYİNAĞA Mh., ASMALI MESCİT Mh., KAMER HATUN Mh., KOCATEPE Mh., KULOĞLU Mh., EVLİYA ÇELEBİ Mh., ŞAHKULU Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31474-3607 3315 3552 3803 3072 3278 3113)



- MERKEZ Mh., AYAZMA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31531-9363 T.M.)



- ARNAVUTKÖY Mh., BAKKAL Sk., DUBARACI Sk., TEKKECİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31338-3060)



- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ÇİLE Sk., BALCI Sk., ZÜMRÜT Sk., SERGEN Sk., ESER Sk., ÜMRAN Sk., DUT Sk., MELEK Sk., FETHİ ERKOÇ Sk., DAİM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31289-25291-25741)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., NADİDE Cd., ÇAM Sk., COŞKUN Sk., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Sk., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., EMEK Sk., GÖKSEL Sk., KIRGIZ Sk., ZEKİ Sk., SAVAŞ Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31483-647)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., LİMON Sk., LADİN Sk., SELVİ Sk., SAVAŞ Cd., GÜLSEVER Sk., FATİH Cd., COŞKUN Sk., ÇAM Sk., NAR Sk., KASIM Sk., SÖĞÜT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31315-688)



- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31521-9129 T.M.)



- TALATPAŞA Mh., 1001. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31328-21624 DEPAR - 1)



- CUMHURİYET Mh., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31413-20106)



- CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31415-20108)



- CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31417-20109)



- BARIŞ Mh., KIBRIS Cd., EGEMENLİK Cd., NEHİR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31419-21648)



- REŞİTPAŞA Mh., OSMAN BARLAS Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31366-)



- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., AFŞİN Sk., METİN Sk., SAYAN Sk., KARABAĞ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31375-25022-25033)



- CUMHURİYET Mh., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31411-20105)



- CUMHURİYET Mh., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31414-22363)



- ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31440-4905)



- ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31442-4671)



- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31451-28130 DM)



- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31455-28823 tm)



- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., MURAKIP Sk., ODUN MEYDANI Sk., KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ Sk., YUVA Sk., MUMHANE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31489-3519)



- PAZARİÇİ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31459-28828 TM)



- HACIMİMİ Mh., NECATİBEY Cd., VEKİLHARÇ Sk., ARAP OĞLAN Sk., BOĞAZKESEN Cd., KANARYALI Sk., KARINCA Sk., LÜLECİLER ARASTASI Sk., SAKIZCILAR Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., AKÇE Sk., ALİ PAŞA DEĞİRMENİ Sk., BAŞ CERRAH Sk., DENİZCİLER Sk., DÖŞEMECİ Sk., HAMAM Sk., HOCA TAHSİN Sk., KARAALİ KAPTAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31500-3048)



- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31506-22465)



- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31644-1853)



- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., DENİZCİLER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31482-3198)



- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31507-22182)



- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31512-9313,9029,9501 T.M.)



- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31516-9629 T.M.)



- ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., VADİ 1 Sk., YENİBOSNA MERKEZ Mh., KÖKNAR Sk., BOYNER Sk., BARIŞ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 00:01-00:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31522-31218,31601,31108,31113,31219,31038,31568,31580,31555,31093,31221)



- TALATPAŞA Mh., YAŞAYANLAR Sk., GÖZÜAYDIN Sk., EMEK Sk., ERSOY Sk., ÖZTOPRAK Sk., YAĞIZLAR Sk., YALINTAY Sk., GÜLDİBİ Sk., ÜLKER Sk., İĞDE Sk., HANIMELİ Sk., KARAKOÇ Sk., BAŞIBÖLÜK Sk., ÖZMEN Sk., KÜÇÜK ÇINAR Sk., İNCEBAYIR Sk., ÇELEBİ Cd., ENDER Sk., HAYAL Sk., ULUTAŞ Sk., SULTAN Sk., DİLARA Sk., GÜNAÇTI Sk., HALUK Sk., TEMİZ Sk., CEBECİ Sk., KUŞHANE Sk., AKÇAM Sk., İLKER Sk., YUVAM Sk., UÇANKUŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31523-9033 T.M.)



- SÜTLÜCE Mh., HACI GÜLSEN ÇIKMAZI Sk., ŞEKER KUYUSU Sk., BERBER Sk., BADE Sk., BAYRAK Sk., TAVCI Sk., ÖZGÜR Sk., MAHMUT DAYI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31530-9359 T.M.)



- NURTEPE Mh., ALPER Sk., RÜZGAR Sk., TÜZÜN Sk., ÇEŞME Sk., SOKULLU Cd., HASRET Sk., ALAÇAM Sk., KARADUT Sk., SÜSLER Sk., AS Sk., EĞRİÇINAR Sk., SÜLÜN Sk., PUSULA Sk., ANZER Sk., EMRAH Sk., DİKİLİTAŞ Sk., DENİZ Sk., YAKUT Sk., KASIM ÇIKMAZI Sk., YAMAN Sk., ERCİYES Sk., KANLICA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31532-9019 T.M.)



- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31536-9363 T.M. )



- KAYABAŞI Mh., GAZİ YAŞARGİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31539-12759)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31540-12715)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31541-12758)



- ŞEHSUVAR BEY Mh., DÜZGÜN Sk., BEHRAMÇAVUŞ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31550-2313 TM)



- KATİP KASIM Mh., GÜVENLİK Cd., HAYRİYE TÜCCARI Cd., MESİHPAŞA Mh., AZİMKAR Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., LALELİ Cd., PAŞAZADE Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., AZİMKAR Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., LALELİ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31554-2136 TM)



- AKŞEMSETTİN Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., AKŞEMSETTİN Cd., HÜSREVPAŞA Sk., KOCASİNAN Cd., SARI NASUH Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31555-2461 TM)



- HALKALI MERKEZ Mh., BASIN EKSPRES Cd., DEREBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31560-31592-31691-31692-31168-12082-31420)



- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31563-9918)



- SÜTLÜCE Mh., TALİP PAŞA Sk., TALİP PAŞA CAMİ Sk., FUADİYE Sk., ÇELEBİ Sk., KISA BAYIR Sk., SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI Sk., ŞEKER KUYUSU Sk., YENİ BAYIR ARALIĞI Sk., İMRAHOR Cd., TAVCI Sk., ÖZGÜR Sk., BILDIRCIN Sk., UZUN BAYIR Sk., GÜLDÜRMEZ Sk., LEYLEK Sk., MURAT Sk., BEKÇİ Sk., ZOR BAYIR Sk., AKDAĞ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31529-9369 T.M.)



- SAYALAR Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31558-25020-26568-26567-25989-25575)



- İNÖNÜ Mh., CİHAN Cd., YILMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31565-11960)



- İNÖNÜ Mh., KUYUMCU Sk., BILDIRCIN Sk., 3.PAPATYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31567-11529)



- FATİH Mh., SÜLÜN Sk., HASİPPAŞA Cd., GELİŞİM Sk., AKASYALAR Sk., YEŞİLPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31568-25960)



- MİMAR SİNAN Mh., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., UYGUÇ Sk., ERBAA Sk., MAHMUT İKİNCİ Sk., DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU Sk., UĞUR DÜNDAR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31569-25130)



- AHMEDİYE Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31561-23053 23054 23055 23719 23193 23608 23056 23058 23207)



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., SANATKARLAR Cd., YAVUZ Sk., AHMET ÖNEY Sk., HACI PERVANE Cd., EKREM ÖZER Sk., VAKKAS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31570-25373)



- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31571-4352)



- HALKALI MERKEZ Mh., AYKAN Sk., ÇINARLIÇEŞME Sk., FATİH Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31573-11863)



- ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31576-3650)



- İNÖNÜ Mh., ELMADAĞ Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., PAPA RONCALLİ Sk., YENİ NALBANT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31580-3422)



- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KILIÇ ALİ PAŞA Cd., KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ Sk., ALİ PAŞA MEDRESESİ Sk., KILIÇALİ PAŞA Mh., AMERİKAN PAZARI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31582-3409)



- KILIÇALİ PAŞA Mh., AMERİKAN PAZARI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31583-3027)



- KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31584-3746)



- FİRUZAĞA Mh., DEFTERDAR YOKUŞU Sk., SET Sk., KADİRLER YOKUŞU Sk., HACIMİMİ Mh., BOĞAZKESEN Cd., KILIÇALİ PAŞA Mh., SANATKARLAR Cd., KAMACI USTASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31586-3883)



- KILIÇALİ PAŞA Mh., SANATKARLAR MEKTEBİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31585-3282)



- BAHÇELİEVLER Mh., YENİMAHALLE Mh., GÜZELCE Mh., KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., CELALİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31588-24150 24020 24286 24225 24204 24151 24152 24153 24195 24310 24025 24293 24189 24188 24272 24006 24139 24263 24237 24484 24028 24027 24309 24325 24227 24430 24431 24432 24433 24434 24435 24556 24475 24160 24129 24322 24333 24156 24268 24127 24373 24176 24199 24381 24226 24260 24331 24297 24508 24066 24039 24038 24323 24339 24032 24146 24312 24232 24045 24041 24042 24103 24102 24047 24049 24040 24371 24495 24096 24370 24385 24029 24044 24369 24307 24324 24108 24399 24447 24296 24274 24468 24290 24048 24100 24200 24318 24187 24175 24469 24276 24125 24271 24050 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24364 24190 24299 24121 24206 24550 24472 24377 24180 24343 24007 24030 24470 24442 24118 24119 24489 24061 24308 24116 24437 24547 24184 24531 24022)



- GÜRSEL Mh., BAHÇELER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31589-9167 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)



- HÜRRİYET Mh., CAMİALTI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31590-9116 T.M. VE 9075 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)



- HAMİDİYE Mh., SEVGİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31591-9581,9154,9005 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)



- PİRİPAŞA Mh., HASKÖY Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31595-3434)



- ORHAN GAZİ Mh., 1657. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31562-20040 DEPAR 1)



- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31587-3113)



- 50. YIL Mh., 2091. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31593-28450 TM)



- İNÖNÜ Mh., 1.AYDIN Sk., DUMANGÜR Sk., 2.KAZIM KARABEKİR Sk., MUAMMER AKSOY Cd., SAZLI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31613-11502)



- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31619-40640-29815-29552-29969-28553-29606-28240-28616-29914-29551-29795-40641-28634-29554-29553-28334-28386-28762-28819)



- YENİDOĞAN Mh., ULUYOL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 18:30-20:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31623-8889)



- KARTALTEPE Mh., KARDEŞ Sk., ALTINTEPSİ Mh., METE Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında KAZIM KARABEKİR Mh., 1019. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında YILDIZTEPE Mh., 30/12. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31566-8228 - 8230 - 18536 - 18017)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., BARIŞ Sk., KAHRAMAN Sk., KÖYALTI Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31575-31818)



- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31577-3728 TM)



- ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., PLEVNE Sk., BİROL Sk., ERGUVAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31578-31039)



- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31598-3826)



- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31574-3728 TM)



- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., EMİRHAN Sk., KİRAZLIK Sk., HÜRRİYET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31636-20704)



- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31617-29568-40642)



- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31637-9752,9582,9691,9248,9904,9767,9696,9507,9574,HAMİDİYE KÖK 9776,9424,9573,9726,9867,9720,9499,9264,9777 T.M.)



- KAMER HATUN Mh., KAMER HATUN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31642-3026)



- FATİH Mh., DR. HİLMİ DEMİRCİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31643-29212)



- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., KİLİTBAHİR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31645-1252)



- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31628-40640-29815-29969-29552-28553-29606-28240-28616-29914-29551-29795-40641-28634-29554-29553-28334-28386-28762-28819)