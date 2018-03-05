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    Zeytin Dalı Suriyelilere ümit veriyor

    Zeynep BİLGEHAN
    05.03.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    Beyaz Baretliler (White Helmets), Suriye savaşının başından beri hem dikkat çeken hem de tartışmalara yol açan unsurlarından... Bombardıman altındaki kentlerde arama kurtarma çalışmaları yapan ve 3 bin 760 gönüllü üyesi bulunan örgüt bugüne kadar 105 bin kişiyi kurtardıklarını söylüyor. Bu esnada 220 çalışanları hayatını kaybetmiş. Suriye’nin dokuz farklı bölgesinde 186 şubeleri bulunuyor. Türkiye’de de biri Gaziantep, diğeri İstanbul olmak üzere iki merkezleri var. İlk arama kurtarma eğitimlerini de 2012-2013 arasında AKUT’tan alan Beyaz Baretliler’in Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmad Al Yousef ve Ashraf Turkmani ile Suriye’deki son gelişmeleri konuşmak üzere Gaziantep’teki ofislerinde bir araya geldik.

    ‘DOĞU GUTA’DA KATLİAM VAR’

    Birleşmiş Milletler’in aldığı 30 günlük ateşkes kararının fiiliyatta nasıl gittiği sorusuna Ahmad Al Yousef şöyle cevap veriyor: “Şu an Suriye’de her bölge farklı durum içinde. Suriye rejimi, Hama, Halep ve Humus’tan İdlib’e girmeye çalışıyor. İdlib’de muhaliflere karşı bir günde tam 58 hava saldırısı gerçekleşti. 300 bin kişi yerinden edildi. Bu kişiler Doğu İdlib’den kuzeye Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kaldı. Aç ve susuz durumdalar. İdlib eyaletindeki pek çok yerleşim birimi defalarca kimyasal silahlarla vuruldu.” Peki Doğu Guta’da durum nasıl? Ahmad Al Yousef, “Şu an bir katliam yaşanıyor” diye cevaplıyor: “12 gün içinde 666 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 278 kişi yaralandı. Bunların çoğu çocuklar ve kadınlardı. En son saldırılardan birinde bir bebeği kurtarmak için 16 saat çaba gösterdik. Takım arkadaşlarımızdan biri bir binanın enkazından insanları kurtarmaya çalışırken, kendi mahallesinin vurulduğunu gördü. Ailesinin yaşadığı binadan yalnızca kardeşinin eşini ve iki haftalık yeğenini kurtarabildi.”

    Zeytin Dalı Suriyelilere ümit veriyor

    Fotoğraf: Murat ŞAKA

    Peki Türkiye’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtının bölgeye bir etkisi oldu mu? Beyaz Baretliler’in yetkilileri şöyle cevaplıyor: “Zeytin Dalı operasyonu, Suriyelilere ümit veriyor. Sünni bölgelerde IŞİD’liler olabildiği gibi Kürt bölgelerinde de PYD var. Suriyelilerin isteği tüm ülkede barış olması. AFAD’la Halep kırsalında ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye özellikle Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde bize destek oluyor ama daha ileri araç gereçlere ihtiyacımız var.”

    Zeytin Dalı Suriyelilere ümit veriyor

    Etiketler: gazetehaberleri , zeytin dalı , türkiye , suriye , son dakika
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