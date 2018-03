Zeytin Dalı Suriyelilere ümit veriyor

‘DOĞU GUTA’DA KATLİAM VAR’

Birleşmiş Milletler’in aldığı 30 günlük ateşkes kararının fiiliyatta nasıl gittiği sorusuna Ahmad Al Yousef şöyle cevap veriyor: “Şu an Suriye’de her bölge farklı durum içinde. Suriye rejimi, Hama, Halep ve Humus’tan İdlib’e girmeye çalışıyor. İdlib’de muhaliflere karşı bir günde tam 58 hava saldırısı gerçekleşti. 300 bin kişi yerinden edildi. Bu kişiler Doğu İdlib’den kuzeye Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kaldı. Aç ve susuz durumdalar. İdlib eyaletindeki pek çok yerleşim birimi defalarca kimyasal silahlarla vuruldu.” Peki Doğu Guta’da durum nasıl? Ahmad Al Yousef, “Şu an bir katliam yaşanıyor” diye cevaplıyor: “12 gün içinde 666 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 278 kişi yaralandı. Bunların çoğu çocuklar ve kadınlardı. En son saldırılardan birinde bir bebeği kurtarmak için 16 saat çaba gösterdik. Takım arkadaşlarımızdan biri bir binanın enkazından insanları kurtarmaya çalışırken, kendi mahallesinin vurulduğunu gördü. Ailesinin yaşadığı binadan yalnızca kardeşinin eşini ve iki haftalık yeğenini kurtarabildi.”

Fotoğraf: Murat ŞAKA

Peki Türkiye’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtının bölgeye bir etkisi oldu mu? Beyaz Baretliler’in yetkilileri şöyle cevaplıyor: “Zeytin Dalı operasyonu, Suriyelilere ümit veriyor. Sünni bölgelerde IŞİD’liler olabildiği gibi Kürt bölgelerinde de PYD var. Suriyelilerin isteği tüm ülkede barış olması. AFAD’la Halep kırsalında ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye özellikle Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde bize destek oluyor ama daha ileri araç gereçlere ihtiyacımız var.”