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    Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e 600 metre kaldı

    AFRİN (İHA)
    15.03.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO birliklerinin Afrin'le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı bildirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, stratejik öneme sahip olan Zirikat ve Deyr Müşmüşe’yi PKK/YPG’li teröristlerden temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Zirikat ve Müşmüşe köylerinin alınmasıyla TSK ve OSO kuvvetlerinin Afrin'le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı kaydedildi.

    TSK ve ÖSO’nun Cinderes ve Şeran bölgelerinden Afrin’e bütün giriş ve çıkışları gözetlediği kaydedildi. Top atışları ve teröristlerle yapılan şiddetli çatışmanın ardından TSK ve ÖSO köye girerek kontrolü ele geçirdi. Afrin’in düşmesinden sonra Mabatli bölgesinde bulunan bütün köylerin kuşatma altında kalmış olacağı kaydedildi. Mabatli bölgesinde 5 beldeye ait bazı köylerin bulunduğu belirtildi. ÖSO, çatışma aralarında cemaat halinde vakit namazlarını kılarak kazandıkları zaferler için Allahu tealaya hamd ve şükürleri arz etti ve zafer için dua etti.

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , TSK , gündem
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