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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)
01.04.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı

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Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı

KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu  Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.

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  • Zeynepin katil zanlısının evi yakıldı
  • Zeynepin katil zanlısının evi yakıldı
  • Zeynepin katil zanlısının evi yakıldı
  • Zeynepin katil zanlısının evi yakıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin, geçen  perşembe günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 2 kilometre uzaklıkta metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Zeynep'in ölümünün ardından katil zanlısı Kerem Solako'nun boş olan tek katlı evinde bu gece yangın çıktı. Daha önce taşlanan ev boşaltılırken, polis bu grubu dağıtmıştı. Olayın ardından ise gece yarısı iddiaya göre, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın çevrede bulunan 3 evde de hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Yanan evin kendi evlerine de zarar verdiğini belirten Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" dedi.

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