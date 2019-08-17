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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Zeynepbank’ın son kurbanı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
‘Zeynepbank’ın son kurbanı

Yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla birçok kişinin hakkında şikâyetçi olduğu ‘Zeynepbank’ Zeynep Özkara’nın yeni bir mağduru daha ortaya çıktı. Özkara’nın dolandırıcı olduğunu Hürriyet’te çıkan haberlerden öğrendiğini anlatan galerici H.Ö., Özkara’nın kendisinden 250 bin lira alıp geri ödemediğini belirterek savcılığa başvurdu.

kârlı yatırım vaadiyle para toplayarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gündeme gelen ‘ZeynepbankZeynep Özkara’nın (24) son kurbanı H.Ö. adlı galerici oldu. Özkara, bir kısmıyla yakınlaştığı kurbanlarına, bankacı olduğunu, finans işleriyle uğraştığını söylüyor, sonrasında kârlı olduğunu iddia ettiği yatırımlar yapması konusunda onları ikna ediyordu. Özkara hakkında daha önce kuaför çırağı, kapıcı, doktor ve bir polis memuru şikâyetçi olmuştu. Özkara’nın doktorla birlikte çektiği fotoğrafları kullanarak şantaj yaptığı ve eterle bayıltmaya çalıştığı da iddia edilmişti.

KÜÇÜK ÖDEME YAPARAK GÜVENİMİ KAZANDI

‘Zeynepbank’ın son kurbanı‘Zeynepbank’ın son kurbanı

Özkara tarafından dolandırıldığını iddia eden galerici H.Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Zeynep Özkara isimli şahsı ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla yaklaşık bir yıl önce tanıdım. Kendisini bankacı olarak tanıttı. Hisse senedi alıp satarak kısa sürede yüksek kazanç sağlayabileceğini, bankacı olduğu için içerden yani bankadan hangi hissenin yükseleceğini öğrenebileceğini söyledi. Hisse senedi alıp satması için 10 bin lirayı elden verdim. Bir hafta sonra bu parayı bana 15 bin lira olarak elden verdi. Böylece güvenimi sağladı. Bunun üzerine Zeynep’e 250 bin lira daha hisse senedi alıp satması için elden verdim. Bu tarihten sonra bankada bazı sorunlar olduğunu, müşterilerin usulsüz işlemler yaptığını, bu sebeple bankanın ödeme yapamadığını söyleyerek beni oyalamaya başladı. Şüpheliden paramı istediğimde ise nüfuslu dostlarının olduğunu söyleyerek beni tehdit etmeye başladı. Şüpheli Zeynep’in dolandırıcı olduğunu, aynı yöntemlerle birden fazla kişiyi dolandırdığını haberlerden öğrendim. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Uzlaşmak istemiyorum, şikâyetçiyim.”

HENÜZ TUTUKLAMA KARARI YOK

- Zeynep Özkara’nın doktoru dolandırmak suçlamasıyla yargılandığı davadan tutuklanması için mahkemeye başvuran avukat Ufuk Uzunoğlu “Yaptığımız başvurudan henüz bir netice çıkmadı. Önümüzdeki hafta başvurumuzun değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz” dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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