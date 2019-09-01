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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zeynepbank durmuyor... Hâlâ yakalama kararı yok

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Zeynepbank durmuyor... Hâlâ yakalama kararı yok

Yüksek kâr vaadiyle para topladığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla hakkında birçok suç duyurusu yapılan ‘Zeynepbank’ lakaplı Zeynep Özkara’nın yeni bir mağduru daha ortaya çıktı.24 yaşındaki A.G., Özkara tarafından 70 bin lira dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

KENDİSİNİ bankacı olarak tanıtarak daha önce bir kuaför çırağını, kapıcıyı, doktoru, polis memurunu ve galericiyi dolandıran Zeynep Özkara hakkında savcılığa yeni bir şikâyet daha geldi. ‘Özel işçi’ olduğunu belirten A.G., Özkara’nın kendisine ‘yatırım uzmanıyım’ dediğini, bir kez kâr ödemesini yaptığını, ardından istemesine rağmen paraları ödemediğini anlattı. A.G., Özkara’nın yanı sıra annesi, babası ve kız kardeşinden de şikâyetçi oldu. A.G., 22 Ağustos’ta savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

Zeynepbank durmuyor... Hâlâ yakalama kararı yok

“Zeynep Özkara arkadaşımın kız arkadaşıydı. 2019’un Mart ayında bana banka müfettişi ve yatırım uzmanı olduğunu, hisse senedi alıp kısa sürede kâr edilebileceğini söyledi. Güvenerek kabul ettim. Mart ayı içinde 20 bin lira ödeme yaptım. Zeynep Özkara, bu para ile hisse senedi aldığını ve bu hisse senetlerinin değerlendiğini söyleyip bana 2 bin 500 lira ödeme yaptı. Bunun üzerine kendisine daha çok güvendim. Tekrar daha fazla hisse senedi için ödeme yapmamı istedi.

HABERLERDEN ÖĞRENMİŞ

5 Nisan’da 30 bin lira, 17 Mayıs’ta 20 bin lira transfer ettim. Ancak bu ödemelerden sonra Zeynep bana bir kâr ödemesi yapmadığı gibi istememe rağmen parayı da iade etmedi. Tam olarak hatırlayamadığım bir tarihte, Maltepe’deki evlerine giderek paramı istedim. Annesi Aysel, kardeşi Zehra ve babası Mustafa Özkara ile tanıştım. Zeynep burada paramı iade edeceğini söyledi. Ancak ödeme yapmadı. Sonrasında medyada Zeynep’in benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını ‘Zeynepbank’ başlığı ile haberler olduğunu gördüm. Ben dolandırıldığımı düşünüyorum. Şikâyetçiyim. Annesi, babası ve kardeşinin de irtibatlı olduğunu düşündüğüm için onlardan da şikâyetçiyim. Zararımın karşılanmasını istiyorum.”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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