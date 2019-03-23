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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
23.03.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Zeybekci: Atatürk’ün kimseye ihtiyacı yok

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Zeybekci: Atatürk’ün kimseye ihtiyacı yok

CUMHUR İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Nihat Zeybekci, kendisini ziyarete eden Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic onuruna yemek verdi. Balkan göçmeni ve Boşnak derneklerine üye olan İzmirlilerin de katıldığı yemekte konuşan Nihat Zeybekci, "Hepimizin kahramanı olan, tüm milletin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk’ün kimseye ihtiyacı yoktur" dedi. Rasim Ljajic ise "Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum" diye konuştu.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’yi ziyaret etti. Zeybekci, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan ve kendisine destek veren Rasim Ljajic onuruna, Balkan göçmeni ve Boşnak dernekleri üyelerinin de katılımıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda yemek verdi. Yemeğe katılan Balkan dernekleri başkanlarının konuşmalarında desteğini açıkladığı Nihat Zeybekci, iş ve siyaset hayatının kısa film eşliğinde anlatıldığı toplantıda kürsüye çıktı. Sırbistan Başbakan Yardımcısının, kendisinin İzmir’in makus talihini değiştirmeye talip olduğunu duyunca ziyarete geldiğini söyleyen Zeybekci, şöyle dedi:

"Israrla ’Ben de geleceğim orada kardeşlerimiz var’ dedi. 4 yıllık bakanlığım süresinde Dışişleri Bakanı kadar olmasa da dünyayı dolaşan birisiydim. Özellikle kültür coğrafyasıyla bizim için yönünü Türkiye’ye dönmüş olanların ülkesine gittiğimiz zaman kolumuzdan tutarlar, sarsarlardı. ’Güçlü durun’ derlerdi. ’Bize bir şey olursa, Türkiye var, diyoruz. Siz bu çadırın direğisiniz. Size bir şey olursa biz ne yaparız’ dediler. Onların aklında hep bir şey vardır; Bize Allah korusun bir şey olursa ’Nereye gideriz?’ Ondan dolayı bin yıldan beri bu topraklarda bize karşı, bizim başımızın dik, sırtımızın pek, refah içinde olmamızı pek istemezler. Açıkça söylemeseler de maşalarıyla dolaylı olarak hep gösterirler. Ama bu topraklarda, bu ülkede bu bayrağı gördüğü zaman yüreği titreyenler, vatanının bölünmezliği için gerekirse Çanakkale’de, gerekirse 15 Temmuz’da canını feda edebilirler. İşte bu bilinçle İzmir’e hizmetkr olmaya karar verdik. 20 yıldır İzmir patinaj yapmıyor, geriye doğru kayıyor. İzmir, 1997 yılında Ankara’nın önünde Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisiydi. İzmir 2000 yılında Ankara’yla eşit hale geldi. 2013 yılında Türkiye’nin üçüncü büyük ekonomisi haline geldi. Ankara’nın karşısında 18 yılda 3’te 1 değer kaybettik. İzmir’de genç işsizlik yüzde 26,5. Her 4 gencimizden birisi işsiz. Allah aşkına burası Artvin, Niğde, Van değil. Burası yaratılıştan dünyanın en zengin şehri. İzmir’in varlık içinde yokluk çekmesi İzmirli kardeşlerimizin suçu değildir."

Zeybekci, "Hepimizin kahramanı olan, tüm milletin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk’ün kimseye ihtiyacı yoktur" dedi.

İzmir ve Antalya’yı turizm gelirleri üzerinden karşılaştıran Nihat Zeybekci, "2018 yılında Antalya’ya 19 milyon turist geldi. 19 milyon turist demek 100 milyar TL demek. İzmir’e gelen 1 milyon 40 bin turist; 5,5 milyar gelir. Antalya’da refah artarken İzmir olarak biz seyrettik. Antalya İzmir’in tam yarısı. Antalya’da yatak kapasitesi, İzmir’in 22 katı fazla. Türkiye almış başını gidiyor. Ama İzmir olarak biz yerimizde sayıyoruz, geriye gidiyor" diye konuştu.

SIRBİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN DESTEK

Toplantıda son olarak kürsüye çıkan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise "30 yıldır siyasetin içindeyim. Ama emin olun samimiyetle şunu söylüyorum; Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. O ülkede yaşayanlar, en iyisini onlar bilirler. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum. Hani derler ya elimi ateşin üzerine koyarım. Bunu Nihat için söyleyebilirim. Çünkü neden? Sarf ettiği çaba, emeklerini bildiğim için bunu söylüyorum. Yakın iş birliği içindeydik. Herkes her şeyi vadeder, burada da gelen aday her şeyi vadeder. Adaylar neler vadediyor? Seçim mantık işidir, bilinç işidir. Lütfen hepinizden şunu rica ediyorum; Seçiminizi yaparken oyunuzu kullanırken mantıklı düşünün. Nihat Zeybekci iyi bir insandır. Hamurunda, özünde iyi bir insan ve öyle iyi bir insan siyasette yerini bulsun. Geçmişte kimlere neler yaptı, ne tür hizmetleri var? Geçmişe de bir bakın. Nihat iyi bir iş adamıydı, iyi bir siyasetçiydi, başarılıydı. Yaptıkları teminatıdır derler ya. Bu somut bir örnek. Ankara’daki saygınlığı, Nihat Zeybekci’nin seçimde vadettiklerini gerçekleştirebilecek seviyededir" ifadelerini kullandı.

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