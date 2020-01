Zeugma’da müdür açıkta

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, geçen pazartesi günü ağabeyinin Diyarbakır’daki evinde yaşamına son vermiş, geride bıraktığı not ise soruşturma dosyasına girmişti. Notun yeni detaylarına ise Hürriyet ulaştı. Yazıda “Ben yapmadım. Tutanaksız bir eser verildi. Bunun üzerine oyun oynandı bana. K.K. bana dedi ki depoları imzalamanız lazım. İndik deponun kapısı açıktı. Her şey kamerada var. Kayıtlıdır. Ben masumum. A.B.’ye söyledim kapı açık diye. Yok dedi sen paranoyak olmuşsun” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Not, el yazısı ve parmak izi incelemesi için polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma kapsamında müze müdürü E.Ö.’nün müze personeline mobbing uyguladığı yönünde şikâyetler olduğu ortaya çıktı. Bakanlık soruşturması kapsamında müze müdürü E.Ö., Merve Kaçmış’ın geride bıraktığı notta isimleri geçen müze personeli K.K. ile A.B. görevlerinden uzaklaştırıldı.

Ailenin avukatı Aslı Pasinli, “Merve Kaçmış’ın işyerinde kullandığı bilgisayara da el konulmasını istedik” diye bilgi verdi.