Zemheri nedir? Zemheri kelimesi ne demek anlamı ne?

Zemheri ne demek kelimesinin yanıtını araştıranlar, TDK'daki karşılığına göre zemherinin anlamını sorguluyor. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. İşte, zemheri anlamı nedir sorusunun yanıtını araştıranlar için konuyla ilgili detaylı bilgiler...

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir.

Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kışın en yoğun yaşandığı, hali hazırda içinde bulunduğumuz, bir aydan biraz daha uzun süren dönemdir. Kışın en sert geçtiği zemheri 40 günlük bir dönemi kapsar.. Zemherinin en belirgin özelliği; bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Halk takvimine (yani gün dönemlerinin mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri olarak alınması) göre 22 Aralık - 21 Mart tarihleri arası kış mevsimidir ve bu 90 günün 21 aralık - 31 ocak arasındaki 40 güne zemheri, ya da erbain denir. 1 Şubat ile 21 -Mart arasına ise hamsin denir.