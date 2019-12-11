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Gündem
11.12.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Zemheri ne demek? Zemheri ne zaman giriyor?

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Zemheri ne demek? Zemheri ne zaman giriyor?

Zemheri, halk arasında halen kullanılmakta olan eski bir sözcüktür. Genel olarak kış aylarında daha çok gündemde yer alan zemheri, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından da gündeme getirilmiştir. Peki, zemheri ne demek ve ne zaman giriyor? İşte, zemheri hakkında merak edilen bazı bilgiler

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

Uğuldayan ve uluyan anlamına gelen 'Harir' kelimesi ile Farsça 'Kış' anlamına gelen 'Zam' kelimesinin birleşiminden oluşan 'Zamharir', günümüze kadar zemheri şeklinde ulaşmıştır.

Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir.

Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde
45 gün olarak kabul edilir.

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