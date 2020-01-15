Zemheri ne demek? Zemheri kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Zemheri nedir sorusu, Zemheri dizisinin başlamasıyla beraber en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 'Zamharir' sözcüğünden türeyen Zemheri kelimesi Uğuldayan ve uluyan anlamına gelen 'Harir' kelimesi ile Farsça 'Kış' anlamına gelen 'Zam' kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. İşte, Zemheri kelimesinin anlamıyla ilgili bilgiler.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir.

Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.