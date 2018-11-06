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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN /DHA
06.11.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Zekeriya Öz'ün Forex oyunu! İş adamından 500 bin dolar aldı

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Zekeriya Öz'ün Forex oyunu! İş adamından 500 bin dolar aldı

FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’ün, Forex’te oynamak için İşadamı Burak Başlılar’dan üzerinde baskı kurarak 500 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Örgütün kasası olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Pinhan Restoran’ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 45 sanıklı dava dosyasında yer alan Muhammed kod adlı gizli tanığın ifadesine göre; Burak Başlılar, Öz için "Telefonu açamıyorum, tehdit eder gibi benimle yukarıdan konuşuyor. Şimdi çat kapı sıkıldıkça evime geliyor. Adam utanmadan sıkılmadan (mangalı hazır et bugün yemek yiyecek yerimiz yok ailecek sana geliyoruz) diyor. Benim de ailemin de huzuru kalmadı. Yanımda konuşurken ’Ya bize tabi olacaklar ya da cezaevinde sürünecekler diye tutuklananlarla ilgili konuşuyor" şeklinde dert yandı.

PARÇA PARÇA TOPLAM 500 BİN DOLAR ALDI

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan İstanbul Maltepe’deki ’Pinhan Restoran’da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 12’si firari 45 sanığın yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Muhammed kod adlı gizli tanık, meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekariya Öz’ün İşadamı Burak Başlılar’dan nasıl binlerce dolar alarak Forex oynadığını anlattı. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi önemli kişileri yakından tanıdığını belirten gizli tanık, Öz’ün 77 bin dolarlık Dubai tatili masrafının Ali Ağaoğlu’nun yurt dışı satış danışmanı Halil İbrahim Demirhan’a elden ödediğine dair belge alması için gönderdiği müteahhit Aytaç Ocaklı’nın, İşadamı Burak Başlılar’ı FETÖ’cü savcılarla tanıştırdığını kaydetti. Gizli tanık, Zekeriya Öz’ün Forex konusunda uzman İşadamı Burak Başlılar’dan parçalar halinde toplam 500 bin dolar aldığını ileri sürdü.

Başlılar’ın dolandırılmaya müsait biri olduğunu ve kendisini "Bu adamlar tehlikeli, devlet içinde bir yapılanma olduklarını düşünüyorum" diyerek uyardığını kaydeden gizli tanık, İşadamının ise "Devlete zararlılarsa bunlar nasıl başsavcı oldular?" diye yanıt verdiğini ifade etti. 

TELEFONDAKİ FOREX UYGULAMASINI GÖRÜP, MERAK SARDI

Gizli tanık, Zekeriya Öz’ün, Aytaç Ocaklı ve Burak Başlılar ile Sultanahmet’te bir nargile salonunda tavla oynadıkları sırada Başlılar’ın telefonunda açık olan Forex uygulamasını gördüğünü ardından da buna merak sardığını anlattı. Başlılar’ın "Forex’ten altın alıp satıyorum. Oturduğum yerden para kazanıyorum" demesinden 2 gün sonra Öz’ün Forex hesabı açtığını belirtti.

BAŞLILAR: BAŞIMA BELA OLDU, ÇAT KAPI EVİME GELİYOR

Gizli tanık şunları kaydetti; "Zekariya Öz, Forex hesabını açarken Aytaç Ocaklı’nın mail adresini irtibat olarak vermiş. Forex’i beceremeyen Öz, yatırdığı paraları kaybedince Burak Başlılar’dan 5 bin,10 bin dolar istemeye başladı. Böylelikle toplam 500 bin dolar aldı. Burak Başlılar, ’Başıma bela oldu. Durmadan para istiyor. Telefonu açmasam ’acil ara’ diye mesaj atıyor. Arayınca da ’Hayırdır telefonlara bakmıyorsun senden sadaka değil borç istedik’ diye telefonu kapatıyor’ diyordu. Burak Başlılar, Zekeriya Öz’ü başına Aytaç Ocaklı’nın bela ettiğini söylüyordu. Aytaç Ocaklı’ya ’Senin yüzünden başıma bela oldu. Telefonu da açamıyorum, tehdit eder gibi benimle yukarıdan konuşuyor. Evime de getirdin. Sayende evimi de öğrendi. Şimdi çat kapı sıkıldıkça evime geliyor. Adam utanmadan sıkılmadan (mangalı hazır et bugün yemek yiyecek yerimiz yok ailecek sana geliyoruz) diyor. Benim de ailemin de huzuru kalmadı. Yanımda konuşurken ’Ya bize tabi olacaklar ya da cezaevinde sürünecekler diye tutuklananlarla ilgili konuşuyor’ diye dert yanıyordu. 

EV İÇİN PARA İSTEDİ

Gizli tanık, Zekeriya Öz’ün babası Osman Öz’e Bursa’da ev almak için Burak Başlılar’dan ayrıca 90 bin dolar istediğini iddia etti. Öz’ün, Başlılar’a ’Birinin üzerine kamyon aldım. Kamyon çalışıyor. Oradan gelecek parayla bu parayı ben ödeyeceğim. Ayrıca bir yerden beklentim var O da bize sürpriz olacak" dediğini öne sürdü. 

6 KÜLÇE ALTINLA ÖDEME

Zekeriya Öz’ün Burak Başlılar’a borcunu ödemek için 250 bin dolar değerinde 6 külçe altın verdiğini kaydeden gizli tanık, "500 bin dolarlık borcunun 250 bin dolarını bu şekilde ödedi" dedi.

 

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