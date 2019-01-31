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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Zekeriya Öz'ün avukatına FETÖ'den hapis cezası

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Zekeriya Öz'ün avukatına FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan firari eski savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Mustafa Gedik, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gedik ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Gedik, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, örgüt içerisindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği ve suç konusunun önem ve değeri ile alt sınırdan uzaklaşılarak sanık Gedik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, dava konusu eylemin terör suçu olması sebebiyle bu cezada yarı oranda arttırım yaparak 10 yıl 6 aya hükmetti. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri hafifletici neden kabul eden heyet, cezayı 8 yıl 9 ay hapse düşürdü. Heyet, sanığın toplam ceza süresi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Gedik'in Bylock kullanıcısı olduğu ve Bylock'taki grup arkadaşlarının bir çoğunun FETÖ firarisi avukatlardan oluştuğu, örgüte iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan dernek ve kurumlara kaydının bulunduğu, örgütten yargılanan bir çok sanıkla irtibatının bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Mustafa Gedik'in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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