Zekeriya Öz davasında tanıklar ifade verdi

Duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile 3 avukatı katıldı. Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen avukat Ali Demirhan ile iş adamı ağabeyi Halil İbrahim Demirhan'ın beyanları alındı.



Halil İbrahim Demirhan 25 Aralık sürecinden önce, Ali Ağaoğlu'nun "Zekeriya Öz gelecek, orada ağırlayın" dediğini belirterek, tatil faturasının bedelini de Ağaoğlu'nun kendisinin ödediğini ifade etti. 17-25 Aralık sürecinden sonra, Başakşehir'deki ofisinden çıkarken bir kaç kişinin gelip kendisine, "Zekeriya Öz, ülkenin en önemli insanlarından biridir, bizim kurtarmamız lazım bu adamı, bize fatura vermen lazım" dediklerini de belirten Demirhan, "Fatura vermem' dedim. Beni iki kişi silahla arabaya bindirdi. Sonradan öğrendim Giresunlu Aytaç Ocaklı olduğunu. Kaçak şu anda. 'Biz savcımızı yedirmeyiz, ülkenin başbakanı olacak' dediler. 'Fatura vereceksin' diyerek ayaklarıma vurmaya başladılar. Telefonla da kaydediyorlardı" dedi.



"TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ"



Sanık Tayfun Aktaş ise, tanık anlatımlarını doğru olmadığını ileri sürdü. Sanık Aktaş, "İki yıldır tutukluyum. Sabit ikametgahım var. Yurt dışından ailemle beraber geldim, kaçma şüphem olsa 15 Temmuz'dan sonra ailemin tamamını alarak kaçardım. Tahliyemi istiyorum" dedi.



15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor