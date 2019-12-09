Zehra isminin anlamı nedir? Zehra ne demek?

Zehra adı Türkiye çapında çokça kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Oldukça güzel anlamlara sahip olan bu ismin anlamları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Ziynet, süs.

- Ay kadar parlak olan, ay suratlı.

Bunun yanı sıra Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın lakabı olan bu isim, Kuran'da Taha Suresinin 131. ayetinde geçmektedir. Kuran'da Zehra isminin anlamı, ziynettir.

Zehra Adının Özellikleri Neler?

Yolun son şeridinde araba kullanmayı isterler. Sokakta dahi gölgeli olan tarafın yerine, güneşli kısmı tercih eden bir özelliğe sahiplerdir. Yüksek standartları olan, lüksü seven bireylerdir. Sempatik, sağ duyulu ve sevecendirler. Zeki bireylerdir. Çabuk düşünerek, fikirlerini hayata geçirmeyi severler. Aşk yaşamında biraz tutkulu insanlardır. Özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlükleri adına belirlemiş oldukları çizgilerin aşılmasını reddederler.