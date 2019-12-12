Zehra Erdemir olayı nedir? Zehra Erdemir kimdir?

KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan bir çocuk annesi ve 45 yaşındaki Zehra Erdemir, kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Eşinden boşanan Zehra Erdemir yıllardır çalışarak kızına tek başına bakıyordu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Bayburt’ta temizlik işçisi olarak çalışan Zehra Erdemir, kendisini bir süredir rahatsız eden erkek tarafından bu sabah boğazı kesilerek öldürüldü. Bir kız çocuğu olan Zehra, kocasından boşanmış, yıllardır çalışarak kızına tek başına bakıyordu.

Bugün bayburtta bir kadın daha boğazı kesilerek katledildi. O kadının çıkmayan sesi olun.

Bugün Bayburt'ta 45 yaşındaki Zehra Erdemir boğazından kesilerek öldürüldü erkek terörüne kurban gitti... Kimse duymayacak mı bu cinayeti?

Bu sabah Bayburtta Zehra Erdemir reddettiği adam tarafından boğazı kesilerek onlarca insanın önünde öldürüldü. Gündeme oturmayacak, kimse bilmeyecek ismini ama üstü kapatılmasın.

Daha 3 sene oluyor Bayburt’tan mezun olalı. Ne zaman bu hale geldin, gecenin ikisinde korkusuzca dışarı çıktığımız şehirden kadın cinayeti çoktan şehire...

Bu sabah Bayburtta Zehra Erdemir reddettiği adam tarafından boğazı kesilerek onlarca insanın önünde öldürüldü. Gündeme oturmayacak, kimse bilmeyecek ismini ama üstü kapatılmasın. Kadın cinayetleri son bulmuyor!