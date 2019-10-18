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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)
18.10.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Zehirli ve et yiyen örümceğine bu ismi verdi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmeye ait inşaat alanında, 'Sarı Ömer' ve 'Sarı kız' adlarıyla bilinen, zehirli ve et yiyen örümcek bulundu. Cam fanusa konulan örümceğe işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, 'Hüsamettin' adını verdi.

Kemer ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan bir işletme, iş yerini büyütmek için inşaat çalışması başlattı. Bu sırada kırılan duvardan 10 santimetre büyüklüğünde örümcek çıktı.

Önce korkan işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, çalışanlarıyla birlikte örümceği üzerine cam kavanoz kapatarak, yakaladı. Spatula yardımıyla da kavanoza koydu. Embiyaoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü arayıp, bilgi verdi.

Ardından büyük ve sarı renkteki örümceğin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Embiyaoğlu, fotoğrafa yapılan yorumlardan örümceğin  'Sarı Ömer' ya da 'Sarı kız' diye adlandırılan zehirli 'Camel Spider' cinsi olduğunu öğrendi.

Et yiyen ve 'Böğ' olarak da bilinen örümceği beslemeye karar verdi. İsmail Embiyoğlu, örümceğe 'Hüsamettin' adını verdi.

'KEMER'DE HİÇ KARŞILAŞMADIK'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan İsmail Embiyaoğlu, "İşimiz endüstriyel mutfak malzemeleri üzerine. İş yerimizi büyütmek için tadilata başladık. İnşaatta kırma işlerini yaparken duvardan böyle bir hayvan düştü.

Kavanozu üzerine kapattık ve spatulayla içine yerleştirdikten sonra kutuya koyduk. Böyle bir örümcek türüyle Kemer'de hiç karşılaşmadık. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü aradım ve 'Böyle bir örümcek türü yakaladık.

10 santimin üzerinde bir büyüklüğü olduğunu gördük' dedim. Bir kadın geldi, görünce bıraktı kaçtı, o da korktu. 'Böyle bir hayvanı ben hiç görmedim' dedi.

Daha sonra bunu Facebook'tan paylaştık. 'Sarı kız', 'Sarı Ömer' gibi isimlerle paylaşımın altına yorumlar geldi. En çok Güneydoğu'da gözüktüğü ve çok zehirli olduğu söylendi" diye konuştu.

'HER GÜN ET VERİYORUZ'

Örümceği 5 gündür iş yerinde tuttuklarını aktaran İsmail Embiyaoğlu, "Her gün et veriyoruz. Etin hepsini yiyor. İncelenmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu.

Örümcekle ilk karşılaşan çalışanlardan Umutcan Aslan da "Kırdığımızda yere bir şey düştüğünü fark ettik. Önce fare olduğunu zannettik. Kavanozun içine aldık. Adını Hüsamettin koyduk. Etle besliyoruz. Bir de arı yakalarsak öldürüp içine atıyoruz" dedi.

Çıralıyı Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Köylüoğlu ise örümceğin, Çıralı'da 'dana böğü' olarak bilindiğini belirtti. Bu örümcek türünün sıcak alanlarda yaşadığını anlatan Köylüoğlu, "İnsanlara pek zarar vermez. Zarar verdiğini bu güne kadar hiç duymadık, görmedik.

O konuda halkımız duyarlı. Solucan ve diğer böceklerle besleniyorlar" şeklinde konuştu.

Turizmci Ahmet Kütle ise "1972'den beri burada yaşıyoruz. Bu örümceğe 'Sarı Kız', 'Sarı Zeynep' derler. Çeşitli isimlerle anılıyor. Bölgedeki kayalık ve dağlık alanda sık sık görüyoruz. Daha çok gece ortaya çıkar. Şu ana kadar herhangi bir zararını görmedik" diye konuştu.

ETLE BESLENİYOR

'Camel Spider'ın, dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı biliniyor. Zehriyle bir insanı öldürebildiği belirtilen, akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle beslenen örümcek, sıcak iklimlerde gece ortaya çıkıyor. Güçlü çene yapısıyla et parçalarını kolayca koparabilen örümcek türü, bir insan eli boyutuna ulaşabiliyor.

Zıplama yeteneğiyle de avını kolayca yakalayabiliyor. Ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtan örümcek, ısırdığı zaman deriyi uyuşturuyor ve av ısırıldığının farkında olamıyor.

Zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra avı yemeye başlayan örümcek, insana saldırmaya pek cesaret edemiyor ama bir kez soktuğunda, tedavisi yapılmazsa et parçalarını eritmeye devam ediyor.

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