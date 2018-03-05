Zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas’a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında koli hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas AFAD müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahade altında tutuldukları öğrenildi. Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.