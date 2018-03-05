Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

    Zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

    SİVAS (İHA)
    05.03.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Sivas’ta kargodan koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı, AFAD ekipleri inceleme başlattı.

    Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas’a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında koli hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas AFAD müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahade altında tutuldukları öğrenildi. Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.

    Etiketler: Sivas , Kargo , zehirlenme , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri