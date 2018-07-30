Zehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar
GeriGündem Zehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
30.07.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Zehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar

İtalya Milano’da yapılan bir operasyonda, zararlı atıkları yasadışı yollarla işleyen ve ham maddelerini Türkiye, Meksika ve Kanada gibi ülkelere gönderen çete gözaltına alındı. Çocuk ayakkabısı yapımında kullanılan zehir, piyasa fiyatının üçte birine satılıyor.

Avrupa’nın zehirli atıkları başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin çocuklarına ayakkabı olarak dönüyor. İtalya’nın Milano kenti ve çevresinde yapılan bir operasyonda, zararlı atıkları yasa dışı şekilde işleyerek aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere sattıkları iddia edilen dokuz kişi gözaltına alındı.

BBC’de yer alan habere göre, bu atıklardan elde edilen hammaddenin cocuk ayakkabısı yapımında da kullanıldığı ve sağlığa zaralı olabileceği iddia ediliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano’da atık toplayan bazı şirketler, bu atıkları yasal yollardan işlemek ya da imha etmek yerine yasa dışı bir şekilde depolayıp işleyerek sahte PVC ve benzeri hammadde üretiyordu. Aralarında duvar kağıdı gibi özel işleme tabi tutulması gereken, aksi halde sağlığa zararlı olabilecek maddelerin de yer aldığı atıklar yasa dışı ve kontrolsüz bir biçimde işlenerek satılıyordu.

Haberlere göre bu atıklardan elde edilen ‘sahte PVC’ gibi hammaddeler, normal piyasa fiyatının üçte biri kadar ucuza satılıyor ve aralarında Türkiye, Meksika, Kanada ve Fas’ın da yer aldığı ülkelere gönderiliyordu. Atıklardan elde edilen bu hammaddeler plastik sanayiinde, çocuk ayakkabısı tabanı, lastik çizme gibi çok sayıda ürünün yapımında kullanılıyordu.

İtalyan basını yasa dışı ve kontrolsüz şekilde işlenen atıklardan elde edilen bu ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğini yazdı. ‘Atık çetesinin’ faaliyetleri ilk olarak 2016 yılında Pavia kentinde bir depoda yapılan incelemelerde kural dışı işlemlerin belirlenmesiyle ortaya çıktı.

Açılan soruşturmanın sonunda da bu hafta içinde bir operayon yapılarak dokuz kişi gözaltına alındı. Yasa dışı atık ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında daha soruşturma yürütulüyor. ‘Çetenin’ bu yolla 2 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.07.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu: İhraç edilmiş 21 polise gözaltı

Zehirli ayakkabı alarmı! Türkiye'ye de satmışlar

İzmir’de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Abdullah’ı yaşatma seferberliği...